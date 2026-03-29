Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
De ViajeParques Temáticos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El mundo de Frozen abre en Disneyland París

“Disney Adventure World” es el nuevo parque de atracciones en Francia

29 de marzo de 2026 - 7:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bailarines actúan durante la inauguración de Disney Adventure World y World Of Frozen en Disneyland París en Marne-la-Vallee, al este de París, el sábado 28 de marzo de 2026. (AP Photo/Christophe Ena) (Christophe Ena)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Marne la Vallée (Francia)- Disneyland París abrió este domingo las puertas de la mayor expansión de su historia, un segundo parque de atracciones llamado "Disney Adventure World" justo al lado del original, cuyo mayor reclamo es un mundo inspirado en las películas de “Frozen”.

RELACIONADAS

A las 8 a.m., a falta de una hora para la inauguración, personas de todas las edades se agolpaban frente a la entrada del reino del ratón Mickey. El paso por los tornos se convirtió rápidamente en una suerte de pistoletazo de salida para que cientos de orejas de ratón, en forma de diademas multicolor, salieran a la carrera en dirección al parque.

Con la apertura de puertas, miles de personas inundaron la nueva avenida central, que conecta todas las zonas del ‘Disney Adventure World’, en dirección al mundo de Frozen.

En este nuevo mundo, que emula con gran precisión el reino de las nieves de las películas, destaca la atracción “Frozen Ever After”, un paseo en bote por algunas de las escenas más icónicas de la saga.“El reino de Frozen es increíble, es tal cual la película: como si te metieran directamente en ella”, dijo a EFE una visitante española, Patricia Cotrina, procedente de Madrid.

El productor ejecutivo de la rama creativa del parque, John Mauro, explicó que “todo lo que se incluye en las atracciones, desde los personajes hasta el recorrido, los efectos especiales, luz y audio, tiene que funcionar de una forma perfecta y muy precisa”.

Inauguración del área inspirada en la película Frozen en Disneyland París. (AP Photo/Christophe Ena)
Inauguración del área inspirada en la película Frozen en Disneyland París. (AP Photo/Christophe Ena) (Christophe Ena)

“Tenemos la responsabilidad de que todo lo nuevo que llegue a nuestros parques, sea una nueva atracción, restaurante, espectáculo u hotel, cobre vida para nuestros visitantes”, agregó.Quien ha atraído todas las miradas ha sido el robot de Olaf, el pequeño muñeco de nieve de las películas, que recrea con una grandísima fidelidad los movimientos y reacciones del personaje", sostuvo Mauro.

“Nunca he visto nada como esto (…) realmente han subido el nivel con todos sus personajes animatrónicos", comentó un turista londinense, Elliott Johnson, tras montar en la atracción consagrada a Frozen.

El robot de Olaf emplea una versión más sofisticada de la animatrónica clásica de Disney, potenciada con Inteligencia Artificial para responder directamente a preguntas e interactuar con parte de su entorno.

Este nuevo parque expandido, que se llamará ‘Disney Adventure World’, reemplazando así el nombre anterior ‘Walt Disney Studios’, también da paso a un nuevo espectáculo nocturno que emplea 480 drones, pirotecnia y fuentes de agua: el ‘Cascade of Lights’.

El espectáculo de luces combinará música y proyecciones para representar imágenes de franquicias de Disney, como ‘Los Vengadores’, con una apuesta distinta a lo visto hasta ahora en el parque.La vicepresidenta de la rama dedicada a los espectáculos y entretenimiento del parque, Dana Harrel, subrayó que tratan de dar “dos experiencias totalmente diferentes” y que el “Cascade of Lights’ sea “como el beso al final de la noche”

Tags
ParísDisneyFrozen
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 29 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: