Si todavía piensa que la comida en cruceros se reduce a buenos cortes de carnes, mariscos de calidad y pastelería para olvidarse de las calorías por unos días, se está quedando corto. Eso siempre lo han ofrecido los cruceros. Pasa lo mismo con las bebidas. Cocteles exóticos, todo tipo de licores y bebidas sin alcohol, son parte del ofrecimiento regular en los barcos. Pero solo basta darnos la vuelta anual al F&B @Sea, celebrado recientemente en Miami, para saber que la competencia está durísima, y que no solo las líneas de crucero no escatiman a la hora de ofrecer novedades, sino también que los productores de comida y bebida se las están ingeniando para satisfacer el cada vez más exigente paladar de los viajeros.