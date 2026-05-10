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prima:La gastronomía y las bebidas son factores decisivos al reservar un crucero

Las líneas de crucero apuestan cada vez más por experiencias culinarias innovadoras para conquistar viajeros

10 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pastelería congelada lista para comer en minutos es esencial para los cruceros. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Si todavía piensa que la comida en cruceros se reduce a buenos cortes de carnes, mariscos de calidad y pastelería para olvidarse de las calorías por unos días, se está quedando corto. Eso siempre lo han ofrecido los cruceros. Pasa lo mismo con las bebidas. Cocteles exóticos, todo tipo de licores y bebidas sin alcohol, son parte del ofrecimiento regular en los barcos. Pero solo basta darnos la vuelta anual al F&B @Sea, celebrado recientemente en Miami, para saber que la competencia está durísima, y que no solo las líneas de crucero no escatiman a la hora de ofrecer novedades, sino también que los productores de comida y bebida se las están ingeniando para satisfacer el cada vez más exigente paladar de los viajeros.

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