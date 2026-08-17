Así se vive la experiencia de Fort Wilderness, de Disney

Niños y padres felices paseando en bicicleta, haciendo caminatas, recorriendo el bosque o senderos en carritos de golf, montando a caballos, haciendo barbacoas… todo suena y huele a un ambiente campestre. Por eso, por momentos los visitantes se confunden y preguntan ¿de verdad estamos en Orlando? Nuestra reciente visita al Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, nos presentó su “nueva cara”, con cabañas nuevas, modernas, en el medio del bosque pero en el mismo corazón de Walt Disney World. Un detalle importantísimo… Para muchos no son unas vacaciones regulares, es como llegar a casa. Ellos son los afortunados miembros del Disney Vacation Club (DVC).

Invitados por la empresa para conocer sus ofrecimientos más nuevos y los beneficios que brinda el DVC, al entrar al resort, a minutos de Magic Kingdom, de inmediato se transportará a un lugar que invita a desconectarse, a disfrutar en familia y a estar en armonía con la naturaleza mientras ve conejos, venados, patos y ardillas, entre otras especies.

Nuestra cabaña, nueva como las demás, daba la sensación de una cabaña campestre de lujo y moderna, en la que se mezclan los elementos rústicos, y el infaltable toque de magia y de buen gusto de Disney. Estas nuevas reemplazaron a las existentes, y tienen diseño, decoración y mobiliario completamente nuevo. Con gran entrada de luz natural gracias a abundantes cristales de piso a techo, tiene gran terraza-patio, capacidad para hasta para seis huéspedes, una cómoda habitación con cama y litera doble, área de estar-comedor, con cama empotrada, cocina integrada, completamente equipada y baño completo.

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Exterior de la cabaña. (Sumnistrada/Gregorio Mayí)

El resort está disponible, como todos los otros del DVC, no solo para los miembros, sino para reservaciones regulares, sujeto a disponibilidad. Si va, la mejor recomendación es separar tiempo suficiente para disfrutar de las amenidades del resort, planificando bien su visita a los parques. En el Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground las actividades y atracciones incluyen piscinas, áreas de comida, senderos, marina, (allí aborda un bote para ir a Magic Kingdom), arco y flecha, tours de pesca, áreas de juego para niños, fogatas, Chip and Dale, la cena show Hoop-Dee-Doo Musical Revue, carruaje tirado por caballos, caballos para montar y el Tri-Circle-D Ranch, donde puede pasear por el establo, ver los ponies del carruaje de Cinderella y los enormes caballos de Main Street USA, de Magic Kingdom.

Este resort, que cuenta con áreas para vehículos recreacionales, “RV”, está ubicado en 750 acres de bosque, por lo que es ideal recorrerlo en carrito de golf, (inclúyalo en su reservación). Además del acceso en bote a Magic Kingdom, hay autobuses para los parques o Disney Springs.

Área de estar y cocina. (Suministrada/Gregorio Mayí)

Hay más novedades y beneficios en el DVC

Estrenado en 1991, todavía el DVC para muchos es uno de los secretos mejor guardados de Disney, aunque tiene más de 250,000 miembros.

“El DVC es completamente distinto a otro, porque tiene el nivel de servicio superior que nos distingue y el sello de Disney en todo lo que ofrecemos”, dijo Amy Reagan, senior manager de Mercadeo del DVC.

Además, destacó Reagan, “esto no se trata de hospedarse en un resort nada más. Es sentirse como en casa, formar parte de nosotros y disfrutar de los grandes beneficios, exclusivos, que ofrecemos a nuestros miembros”. El DVC opera bajo un sistema flexible de puntos de vacaciones, diferente a semanas fijas de los modelos de timeshare.

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La ejecutiva habló desde el McKim’s Mile House, uno de los lounges que tiene Disney World para los miembros del DVC. Ubicado en Frontierland, en Magic Kingdom, rinde homenaje a esa zona del parque y tiene aire acondicionado, con refrescos, café o té y snacks gratis. En Epcot encontrará el lounge ImaginAtrium. Aunque hay muchos beneficios incluidos en la membresía, para disfrutar al máximo, se puede adquirir el Membership Magic Beyond, una colección de experiencias exclusivas para miembros elegibles ($99 por año).

Otro beneficio son las “Moonlight Magic”, que hacen en ciertas fechas durante el año. Asistimos a la de Hollywood Studios, con snacks y comida ligera y bebidas, incluidas, y luego que el parque cierra, solo los miembros del DVC se quedan, disfrutando de atracciones y encuentros con personajes.

Algo diferente, es el elegante Top of the World Lounge, en el Bay Lake Tower, donde sirven comida ligera y cocteles, y tiene terraza con fantástica vista para los fuegos artificiales de Magic Kingdom (costo adicional).

Las propiedades del Disney Vacation Club son numerosas a través de Walt Disney World. Dentro de las más nuevas está el Island Tower at Disney’s Polynesian Villas & Bungalows, con lujosas unidades desde las studio hasta las de dos habitaciones, todas con cocina o kitchenette.

El lugar, uno de los más elegantes y modernos dentro de Disney, tiene una decoración ambientada en el Pacífico Sur y en la película Moana, piscina y área de splash de Moana, y ofrece fantásticas vistas a la Laguna Seven Seas, desde muchas de sus unidades, o de exclusivas terrazas.