De Aerosmith a Los Muppets: renace una de las montañas rusas más icónicas de Disney

Los fans de todas las edades de los legendarios Muppets están de fiesta. Ahora ellos están más presentes que nunca pero esta vez en una divertida carrera de velocidad y ¡con mucha adrenalina! ya que protagonizan “Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets”, en el parque Disney’s Hollywood Studios, de Walt Disney World. Sin duda, son de esos personajes con magia, ya que muchos los han seguido desde niños, y ahora compartirán la diversión con sus propios hijos, convirtiéndose en una historia y personajes multigeneracionales

La atracción, abierta el 26 de mayo en su nuevo concepto, sigue siendo una montaña rusa, pero no es nueva, porque ocupa el mismo lugar de la anterior, inspirada en la famosa banda Aerosmith, que fue cerrada en marzo de este año para la renovación. Pero sí lo es la temática, incluyendo la de la fila, los colores y las divertidas melodías de The Electric Mayhem. Además los personajes, que son los traviesos Muppets.

Desde antes de subir a la atracción, los visitantes escucharán la canción de “Can You Picture That?”, mientras The Electric Mayhem ensaya para su gran concierto, preparando el escenario para la energía, el humor y la diversión rockera que vendrá a continuación.

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Cada recorrido incluye una selección de canciones interpretadas por la banda junto a artistas invitados, como “Walking on Sunshine” - The Electric Mayhem con Kelly Clarkson. Esto hace que sea una experiencia distinta porque cada vez que suba podrá escuchar distintas canciones.

En la fila los visitantes se encontrarán con cameos de Los Muppets y de algunos de sus mayores fanáticos, que se suman a toda la experiencia. Quédese atento para que pueda detectar apariciones de apariciones de Awkwafina, Danny Trejo y Darren Criss, entre otros artistas.

1 / 6 | Así es la nueva “Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets”. Los fans de todas las edades de los legendarios Muppets están de fiesta. - Matt Stroshane 1 / 6 Así es la nueva “Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets” Los fans de todas las edades de los legendarios Muppets están de fiesta. Matt Stroshane Compartir

La historia detrás de la atracción

No hay atracción de Disney sin que se cuente una historia, y en esta la transformación de Los Muppets comienza en el patio de Rock ‘n’ Roller Coaster. De acuerdo a un comunicado suministrado por la empresa antes de la apertura, el legendario magnate y propietario del Muppet Theater, J.P. Grosse, adquirió recientemente G-Force Records y contó con la ayuda de su fiel sobrino Scooter para administrar el lugar y transformar por completo el Courtyard. Una nueva decoración psicodélica le da un toque festivo a la marquesina gigante con forma de guitarra, (inspirada en la pintura de un automóvil clásico de los Muppets), y el diseño del piano en la base de la guitarra contará con una tecla dorada como un guiño a un cierto líder de banda fuera de serie.

En la fila, los visitantes VIP descubrirán a la banda de los Muppets, Electric Mayhem, grabando nuevas pistas en el estudio. En la cabina, un equipo de pingüinos ingenieros de audio trabaja arduamente mientras el mánager de la banda, Scooter, (que cuenta con su primera figura de Audio Animatronics), intenta convencer a los músicos para que terminen y salgan a ver a sus fanáticos, que están cada vez más impacientes.

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