Vuelve el Visit Orlando’s Magical Dining

Orlando sigue haciéndose de un lugar cada vez más importante en el mundo de la gastronomía. Lo que era antes la ciudad idónea para los amantes de los parques temáticos, ahora es un lugar que está también en la mira de los amantes del buen comer, gracias a numerosos chefs de reconocimiento mundial, que han establecido sus restaurantes en la ciudad y a la creatividad de estos, que han llevado a Orlando, los sabores del mundo.

Por eso cuando se presentan oportunidades para comer bien, y a precios razonables, turistas y locales aprovechan para probar diferentes opciones. Una gran alternativa la ofrece el Visit Orlando’s Magical Dining, con más de un mes con menús especiales y precios fijos en muchos de los mejores restaurantes de la ciudad. Muchos de ellos están en hoteles de los parques temáticos y en zonas turísticas en general.

Este año, en que celebran su 21 años, se ofrecerá del 14 de agosto al 30 de septiembre, y hay un número récord de 188 restaurantes participantes, incluyendo 38 nuevos y 16 que están incluidos en la Guía Michelin. Este año se incluye también el primer restaurante con estrella Michelin, OMO by Jônt’s y dos opciones en el nuevo Universal Helios Grand Hotel.

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Cada uno de esos restaurantes ofrecen menús de tres cursos, con precios fijos, que van desde $40 a $60 por persona, más impuestos y propinas.

AVA MediterrAegean, en Winter Park. (Suministrada)

El evento, que busca beneficiar a los restaurantes locales, a los comensales, (al ofrecerle un menú a precios más económicos que los precios regulares) y a entidades benéficas sin fines de lucro cada año, en esta ocasión donará $1 de cada menú de $40, y $2, de cada menú de $60 primiariamente a la organización OCA (Opportunity, Community, Ability), que provee programas y recursos para individuos con autismo y diferencias en el desarrollo. Visit Orlando, que asociación oficial de turismo de la ciudad, también otorga otros donativos a diversas instituciones, provenientes del Magical Dining, haciendo una contribución que desde los años de establecidos dichos donativos, sobrepasan los $3.3 millones para organizaciones caritativas locales. Para quienes prefieren combinar la visita al restaurante de su preferencia con estadía en la ciudad, se ofrecen las Magical Nights, con ofertas en hoteles participantes.

Entre los nuevos restaurantes de este año están Alma Argentina; Delmonico’s Italian Steakhouse; Estefan Kitchen; Hamlin House; Pisco Peruvian Gastrobar; Salt & Ember y The Grove Bar & Grill. Entre los incluidos en la Guía Michelin, están MediterrAegean; BACÁN y Four Flamingos: A Richard Blais Florida Kitchen.

Sushi del Pisco Peruvian Gastrobar, en Narcoossee Rd. Orlando. (Suministrada)

La lista completa de restaurantes y menús pueden verse OrlandoMagicalDining.com. Se recomienda reservar.

Cómo funcionan estos eventos gastronómicos

Las autoridades de turismo se han hecho eco de la gran popularidad que tienen las salidas a comer, como parte de la experiencia del viajero. También están conscientes que puede ser una actividad costosa.

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Para dar a conocer la oferta culinaria de los restaurantes locales y hacerlo accesible al bolsillo (y también para beneficiar a los consumidores y restaurantes locales), en muchas ciudades del mundo se han creado este tipo de eventos, que pueden ser desde una semana hasta más de un mes como es el caso de Orlando.

Restaurante OMO, en Winterpark, Florida. (Suministrada)

Para disfrutarlo al máximo, lo ideal es revisar los programas, ver los restaurantes incluidos, los menús y qué tan cerca se encuentran de donde usted se está hospedando (muchos son en áreas residenciales, lejos de los centros turísticos). Una vez seleccionado su favorito, reserve. Estos eventos son muy populares.

También es importante entender el concepto de lo que ofrecen. La mayoría incluyen menú de tres cursos, pero ya están establecidos y no se pueden cambiar. Por lo regular hay una opción vegetariana o vegana. Los incluidos son una entrada, un plato fuerte y un postre, y si elimina uno de ellos, por ejemplo el postre, en la mayoría de los casos no se puede sustituir por dos entradas y dos platos fuertes. Si tiene dudas, consulte directamente al restaurante, antes de reservar.