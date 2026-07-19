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Trenes escénicos que son destinos en sí mismos

Aquí más de seis opciones de paseos con impresionantes vistas

19 de julio de 2026 - 11:10 PM

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El Glacier Express ofrece vistas impresionantes. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Hay destinos maravillosos… pero hay trayectos que son tan o más hermosos que los mismos destinos, y que se disfrutan tanto que para muchos constituyen el viaje. De esos saben las empresas de trenes, que tienen rutas tan hermosas, que te dejan sin aliento y que se convierten en la razón más importante del viaje.

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Mientras unas rutas le muestran lagos y ríos, otras muestran montañas y picos nevados. Aquí hay algunas opciones:

Glacier Express

Es uno de los trenes panorámicos más famoso del mundo. Cruza por 291 puentes y 91 túneles, en su trayecto desde Zermatt a St. Moritz, dos famosas ciudades resorts suizas. Durante sus ocho horas de viaje, donde cruza los Alpes Suizos, ofrece desde sus panorámicos vagones, vistas ininterrumpidas de las montañas nevadas y pueblitos como sacados de un cuento de hadas

Bernina Express

Este tren panorámico, cuya ruta fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2008, ofrece un espectacular viaje desde Italia (Tirano), hasta el corazón de los Alpes Suizos en St. Moritz (en Suiza). Entre otras bellezas, cruza el imponente Viaducto de Landwasser y glaciares, ascendiendo hasta más de 7,200 pies, lo que la hace una de las rutas más altas de Europa. La ruta puede hacerse desde ambos países y el boleto puede ser de ida, o ida y vuelta, con duración de 2 horas y 20 minutos cada ruta. Hay otra opción, el Tren Regional Rojo, con boletos más económicos.

Rocky Mountaineer

Banff National Park en Rocky Mountains, Canada (Photo by Michael Runkel / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Banff National Park en Rocky Mountains, Canada (Photo by Michael Runkel / Robert Harding RF / robertharding via AFP) (MICHAEL RUNKEL)

Esta línea de tren en Canadá, recorre las Montañas Rocosas entre Vancouver y Banff o Jasper y es un todo incluido. Ofrece varias opciones de viaje, incluyendo sus populares recorridos de ocho días, por glaciares, lagos de color esmeralda, bosques y divisando la abundante fauna de las montañas canadienses. Viaja siempre de día, y de noche, se hospedan en hoteles, incluidos en el precio del paquete, al igual que los desayunos y almuerzos (no cenas en los hoteles), actividades guiadas y el transporte desde y hacia la estación del tren. Tienen la ventaja de que se pueden personalizar, quedándose más o menos tiempo en los destinos y no tener que hacer el mismo itinerario o las mismas actividades, que el resto de los viajeros.

Belmond Hiram Bingham

Para hacer el recorrido Cusco - Machu Picchu, el tren Belmond Hiram Bingham es la manera más lujosa y exclusiva de disfrutar de una experiencia inolvidable. Transporta a 84 pasajeros. (Foto: www.belmond.com)
Para hacer el recorrido Cusco - Machu Picchu, el tren Belmond Hiram Bingham es la manera más lujosa y exclusiva de disfrutar de una experiencia inolvidable. Transporta a 84 pasajeros. (Foto: www.belmond.com)

El tren que reúne historia y lujo en Perú es el Belmond Hiram Bingham, que hace viajes de un día desde Cusco hasta la estación de Aguas Calientes, la puerta de entrada a Machu Picchu. Elegante, ambientado en los 1920, ofrece además de paisajes imponentes, la oportunidad de probar platos gourmet de la premiada gastronomía peruana. El boleto incluye comida, bebidas, entretenimiento típico durante el viaje y entrada a Machu Picchu. Su nombre honra al explorador que trajo la atención de Machu Pichhu al mundo. Es operado por Belmond, la marca de lujo que también incluye los Orient Express y que tiene el Belmond Andean Explorer, (por los Andes peruanos), y hace uno de los trayectos más altos del mundo. Muchos pasajeros combinan ambos viajes.

West Highland Line en Escocia

Sería casi un pecado decir que este tren es popular porque cruza el famoso viaducto de Glenfinnan, inmortalizado en las películas de Harry Potter. Pero sí hay que reconocer que es mundialmente conocido por ser la que llevaba a Harry Potter desde el andén 9 y ¾ hasta Hogwarts. Es imperdible, y considerada una de las más escénicas de Europa. En su recorrido hacia el oeste, es que pasa por ese viaducto y ofrece vistas espectaculares de lugares como Loch Shiel, Loch Eilt y

Ben Nevis. Muchos de esos aparecen también en las películas de Harry Potter. La ruta une a Glasgow, con Mallaig, en Escocia en cinco horas y media.

Varias opciones en Alaska

En Skagway puedes disfrutar de un paseo en el tren White Pass Railway con vistas espectaculares.
En Skagway puedes disfrutar de un paseo en el tren White Pass Railway con vistas espectaculares. (Suministrada)

En Alaska la mayoría de las opciones operan de mayo a septiembre, que es la temporada alta de visitantes en cruceros. Alaska Railroad los ofrece de distinta duración, desde viajes de un día hasta de varios días. La ruta primaria es la Coastal Classic, entre Anchorage y Seward, el Glacier Discovery, entre Anchorage y Whittier y el Denali Star, con servicio a Anchorage, Takeetna, el Parque Nacional Denali y Fairbanks, que es muy utilizado por los pasajeros de cruceros que hacen pre y post tour.

La mayoría de las líneas de crucero tienen su propia sección del ferrocarril, con domo transparente para llevar a sus pasajeros.

Si busca combinar los escenarios perfectos de Alaska con la historia, en solo unas horas, suba al White Pass & Yukon Route. Es uno de los tours más populares de Alaska y sale desde Skagway. Es un tren histórico, cuyo mayor lujo está en el paisaje que atraviesa, la subida impresionante a más de 3,000 pies de altura y la historia del recorrido, inaugurado en 1898, durante la fiebre de oro del klondike.

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