La fórmula con la que Copenhague conquista a los turistas

Cuando Copenhague lanzó, en el 2024, un programa piloto de “rewards” o incentivos a turistas, estableció un modelo pionero, que dio mucho, y bueno de qué hablar.

El “CopenPay” resultó tan exitoso, que este año, y a partir del pasado 22 de junio, se estableció como permanente. La estrategia, cuya meta clara es atraer más turismo, es curiosa y relevante, especialmente ahora en que los destinos han tenido que ponerse más creativos que nunca para que vayan más visitantes.

Más de 300 destinos europeos, Australia y algunos de Norte América adoptarán el concepto, que Copenhague les ofreció libre de cargos, bajo el nombre de DestinationPay. Aunque no se duda que tras de ella haya un gran “andamiaje” tecnológico y presupuesto, para el viajero esto se trata de una plataforma sencilla y simpática: ayude a la ciudad, disfrute de sus atracciones y se sentirá muy bien.

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Las autoridades de Copenhague, aunque recompensan las buenas acciones, han encontrado que la mayoría de viajeros no las hace por los “premios”, sino por la experiencia en sí misma. Si se pregunta cómo puede ayudar usted como visitante, es simple. Use la bicicleta en vez de un auto, y podrá ganarse una taza de café en los lugares participantes. Si por otro lado, recoge alguna basura, puede tener un tour en kayak, gratis, o si se transporta en tren entre algunos lugares, recibirá una experiencia de sauna, también sin costo.

Si se transporta en tren entre algunos lugares, recibirá una experiencia de sauna. (Suministrada)

El turismo multitudinario puede sumar buen dinero a los diferentes países que lo reciben, pero también trae más consumo de recursos, incluyendo desde el gas hasta la gasolina y la electricidad. Esto sin contar el volumen de basura que pueden dejar atrás, especialmente en turistas que tienen malos hábitos en sus países de origen, por esto la iniciativa contó con gran aprobación desde su establecimiento. Y es que muchos turistas sí quieren ayudar en los lugares que visitan, como valida una encuesta de Booking.com de 2025, que señala que el 69% de los turistas encuestados desean hacer algo positivo en los lugares que visitan.

“En un tiempo en que los turistas alrededor del mundo son a menudo criticados, CopenPay provee una nueva forma de que los visitantes se involucren de una manera positiva con la ciudad”, dijo Rikke Holm Petersen, Director de Conducta en Wonderful Copenhagen. “La inspiración y contribución parecen ser los nuevos souvenirs”. Más de 30,000 turistas han participado de las actividades sugeridas en CopenPay y siete de diez encuestados, dicen que cambian sus hábitos al regresar a casa.

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Las alternativas de actividades se han ampliado, y no podía faltar las relacionadas a las bicicletas, ya que Copenhague se considera la “capital mundial de la bicicleta”, y dicen que tienen más bicicletas que personas. Las opciones para los turistas van desde alquileres gratis de bicicletas hasta clases de ciclismo, para contagiarlos en la onda de este medio de transporte, de una manera segura.

Las acciones positivas son recomepensadas bajo este modelo. (Suministrada)

Qué ver en su visita a la “Ciudad más feliz del mundo”

Ganadores del primer lugar en el Happy City Index 2026, Copenhague se presenta al visitante como una ciudad de cuentos de hadas. Visitada con frecuencia en travesías por el Báltico, o en recorridos clásicos europeos, la ciudad está repleta de atracciones, entre las que se encuentran su Catedral de Nuestra Señora, el ayuntamiento o City Hall, los Tivoli Gardens y además lo que para muchos es un símbolo de la ciudad, la estatua de La Sirenita, que puede verse desde un barco abordando en la linda zona de Nyhvan o simplemente caminando.

Imperdible es ver el conjunto del Palacio Amalienborg, para conocer más sobre la monarquía danesa, la más antigua del mundo. Allí puede ver el Cambio de Guardia (la Den Kongelige Livgarde), en una ceremonia que se realiza diariamente a las 12. Además puede ver los Jardines Botánicos, la Iglesia de Mármol, el Castillo de Rosenborg y el Museo Nacional de Dinamarca, entre otros atractivos.