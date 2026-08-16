¿Viaja sin acompañante? Hay opciones para su viaje sin romper el bolsillo
Desde cruceros con cabinas para un viajero hasta recorridos grupales, cada vez hay más alternativas
16 de agosto de 2026 - 11:10 PM
16 de agosto de 2026 - 11:10 PM
Ya no hay que esperar más para encontrar con quién irse de viaje, posponiendo así sueños por cumplir. Cada vez más viajeros (de todas las edades), “se atreven” a viajar solos a destinos desconocidos, bajo la premisa de que hay que vivir intensamente cada día, porque “no se sabe qué depara el mañana”. Esto, unido a la facilidad de viajar y la cantidad de información disponible, ha entusiasmado a muchos que se han lanzado a conocer el mundo aunque no tengan con quién hacer el viaje.
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