Ya no hay que esperar más para encontrar con quién irse de viaje, posponiendo así sueños por cumplir. Cada vez más viajeros (de todas las edades), “se atreven” a viajar solos a destinos desconocidos, bajo la premisa de que hay que vivir intensamente cada día, porque “no se sabe qué depara el mañana”. Esto, unido a la facilidad de viajar y la cantidad de información disponible, ha entusiasmado a muchos que se han lanzado a conocer el mundo aunque no tengan con quién hacer el viaje.