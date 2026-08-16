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prima:¿Viaja sin acompañante? Hay opciones para su viaje sin romper el bolsillo

Desde cruceros con cabinas para un viajero hasta recorridos grupales, cada vez hay más alternativas

16 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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Hay alternativas de viaje para quienes prefieran viajar sin acompañantes. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Ya no hay que esperar más para encontrar con quién irse de viaje, posponiendo así sueños por cumplir. Cada vez más viajeros (de todas las edades), “se atreven” a viajar solos a destinos desconocidos, bajo la premisa de que hay que vivir intensamente cada día, porque “no se sabe qué depara el mañana”. Esto, unido a la facilidad de viajar y la cantidad de información disponible, ha entusiasmado a muchos que se han lanzado a conocer el mundo aunque no tengan con quién hacer el viaje.

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