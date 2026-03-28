Intento de atentado en París: policía francesa interviene frente a edificio del Bank of America

París - La policía francesa ha frustrado un presunto atentado con bomba frente a un edificio del Bank of America en París, según informaron las autoridades el sábado. Un sospechoso fue detenido y otro escapó.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) informó a The Associated Press de que ha abierto una investigación por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.

Entre los presuntos delitos figuran el intento de causar daños con fuego o con un medio peligroso, la fabricación de un artefacto incendiario o explosivo, la posesión y el transporte de tales artefactos con la intención de preparar daños peligrosos y la participación en una asociación delictiva terrorista.

Una persona fue puesta bajo custodia policial.

“Enhorabuena a la rápida intervención de una unidad de la prefectura de policía de París, que ha permitido frustrar un acto violento de carácter terrorista durante la noche en París”, declaró el Ministro del Interior, Laurent Nuñez.

PUBLICIDAD

“La vigilancia se mantiene en un nivel muy alto”, dijo Núñez. “Felicito a todas las fuerzas de seguridad e inteligencia, plenamente movilizadas bajo mi autoridad en el actual contexto internacional”.

La radio RTL, citando fuentes policiales, informó de que el incidente tuvo lugar a primera hora del sábado, cuando agentes de policía detectaron a dos sospechosos que llevaban una bolsa de la compra cerca de los locales del Bank of America, en el distrito 8 de la capital francesa.