Publicista de Jim Carrey desmiente que fuera un imitador a recoger su premio en París

Después de varios años con escasas apariciones públicas, el actor Jim Carrey reapareció en la 51ª edición de los Premios César, celebrada en el teatro L’Olympia de París, donde recibió un César de Honor por su trayectoria.

La presencia del actor canadiense-estadounidense no solo marcó su regreso a una gala internacional, sino que generó amplio debate en redes sociales por su apariencia actual.

Los rumores se descontrolaron, al punto que tanto el publicista del actor como un representante de los Premios César tuvieron que publicar declaraciones insistiendo en que en realidad era Carrey.

La publicista de toda la vida de Jim Carrey, Marleah Leslie, habló directamente con “TMZ” y confirmó sin rodeos: “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su César de Honor”.

La declaración fue clara y tajante: no hay doble, no hay clon, no hay impersonador - fue el propio Jim Carrey en persona.

Mientras, el delegado general de los Premios César, Gregory Caulier, le restó todo peso a las especulaciones acerca de que, quien se presentó en el evento, no era, supuestamente, el verdadero actor y expone una razón de peso para desmentir el trascendido que se ha divulgado en los últimas días.

Caulier conversó con “Variety” -medio especializado en cine-, para contar cómo fue su experiencia en la 51° edición, en la que el actor canadiense fue galardonado.

La charla se enfocó, principalmente, en la polémica que rodea a la figura del actor, pues, durante el fin de semana, se especuló que, aparentemente, no habría sido él quien se presentó en Teatro del Châtelet, de París, sino el maquillista Alexis Stone.

Esto porque el maquillista compartió una fotografía, donde aparecía una peluca, con el mismo corte de pelo con el que se le vio a Carrey, así como una prótesis facial que se asemejaba a la estructura ósea del actor y una dentatura con muchas semejanzas a la de él, junto con la frase “Alexis Stone como Jim Carrey en Paris”.

Sin embargo, Caulier no solo vio como intrascendente el rumor, sino que indicó que, de hecho, Jim confirmó su asistencia a los César, desde el verano del año pasado, cuando le informaron que sería reconocido con el premio honorífico por su trayectoria.

Además, reveló que, honrado por el título que recibiría, el actor se propuso aprenderse su discurso en fránces, para lo que se preparó por varios meses, por lo que, para el representante de los premios, sería absurdo que Carrey se hubiera prestado a que alguien se presentase en su lugar.

El esmero del actor fue tal que, Caulier cuenta que Carrey recurría a él para preguntarle sus dudas acerca del idioma.

“La visita de Jim Carrey se planeó desde verano, ocho meses de conversaciones continuas y constructivas; trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras”.

Otro de los argumentos que disiparían las dudas, como expresó Gregory, es que Carrey fue acompañado por gran parte de su círculo; entre esas personas se encontraron su pareja -de la que no especificó nombre-, su hija Jane, su nieto Jackson, su publicista Marleah Leslie, 12 familiares más y algunos amigos cercanos, entre ellos el cineasta Michel Gondry, con quien trabajó en la cinta “Eternal sunshine of the spotless mind” (2004).

Desacreditando todas las teorías conspirativas, cimentadas en el cambio en el aspecto físico de Carrey, Caulier afirmó que, para él, lo más importante fue tener la oportunidad de tratar al actor, pues la interacción que tuvieron lo hizo reafirmar la admiración que sentía por él.