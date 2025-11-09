Opinión
10 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jim Carrey y Taylor Momsen se reencuentran 25 años después de la película “El Grinch”

Durante un evento musical, ambas estrellas compartieron un emotivo momento en la alfombra roja

9 de noviembre de 2025 - 7:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El filme “How the Grinch Stole Christmas” (2000) llega el 1 de junio. (IMDB)
El filme “How the Grinch Stole Christmas” (2000).
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A 25 años del estreno de “El Grinch”, los protagonistas se reencontraron. El actor Jim Carrey, quien interpretó al Grinch, y la cantante Taylor Momsen, recordada por su papel como Cindy Lou, coincidieron en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025.

Estrenada el 17 de noviembre del año 2000, la película dirigida por Ron Howard se basó en el clásico libro infantil del Dr. Seuss, “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!” (1957), y desde entonces se ha vuelto una de las cintas navideñas más queridas por el público.

Durante el evento musical, ambas estrellas se reencontraron en la alfombra roja y compartieron un emotivo momento. Jim Carrey se mostró sorprendido y dijo a medios estadounidenses: “No nos habíamos visto desde El Grinch”, comentó el actor con una sonrisa.

Por su parte, Taylor Momsen expresó su admiración por Carrey y recordó su trato durante el rodaje: “Siempre fue muy protector, amable y súper divertido. Nunca me dio miedo, porque para mí siempre fue Jim”.

@knxnews

The Grinch and Cindy Lou Who! Jim Carrey and Taylor Momsen reunited nearly 25 years after making "How the Grinch Stole Christmas." The two reunited at the 2025 Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony.

♬ original sound - KNX News

En el año 2000, el papel de Cindy Lou Quién, interpretado por una pequeña Taylor Momsen, quedó grabado en la memoria del público que vio la historia del peculiar ser verde que intentaba robar la Navidad a los habitantes de Villa Quién.

Nacida el 26 de julio de 1993 en Missouri, Estados Unidos, Momsen comenzó en el mundo del espectáculo a los dos años, participando en comerciales para marcas como Shake ’n Bake.

Su salto a la fama llegó con “El Grinch”, y más tarde actuó en cintas como “Hansel y Gretel” (2002) y “Mini espías 2: La isla de los sueños perdidos” (2002).

Uno de sus papeles más recordados llegó en televisión, al interpretar a Jenny Humphrey en la serie “Gossip Girl” (2007), donde consolidó su popularidad a nivel internacional.

Jim CarreyPelículas
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
