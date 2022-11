En los parques de Universal, un fresquito tímido, pero agradable se sintió el sábado pasado, para darle la bienvenida a la temporada más alegre del año. Ese día empezaron las actividades navideñas de Universal Orlando Resort, un elaborado programa donde puede disfrutar de los globos de Macy’s, el Castillo de Hogwarts y el Grinch, entre otros elementos de estas actividades que regresaron completas para alegría de los miles de visitantes que se dieron cita.

Estas “Universal Holidays” ameritan más que nunca que puedan visitarse los dos parques de la empresa, Universal Studios y Islands of Adventure, ya que en ambos hay actividades especiales, que dieron inicio el 12 de noviembre y se extenderán hasta el 1 de enero de 2023.

En Universal Studios se presenta diariamente la icónica parada navideña, “Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s”. Allí, el único lugar donde puede ver los gigantescos globos de Macy’s, fuera de Nueva York, verá personajes de DreamWorks como Shrek y Fiona, de Madagascar, bailarines y enormes globos, todos precediendo a Santa Claus, que como en años anteriores, hace el encendido del gigantesco árbol de Navidad todas las tardes.

“Ese desfile tiene a los Minions, que traen la parte divertida, a personajes de Madagascar, que representan la amistad, y a Shrek y Fiona, que representan a la familia”, dijo Lora Sauls, Senior Manager de Desarrollo Creativo y directora de Espectáculos de Universal Orlando Resort, quien en la presentación a la prensa, estuvo acompañada del gruñón Grinch, que “reside” en Islands of Adventure. El personaje de los cuentos de Dr. Seuss, protagoniza “Grinchmas Who-liday Spectacular”, una historia cantada en vivo, basada en el clásico cuento, que empieza con una apropiación de juguetes navideños, y termina en una tierna enseñanza. El musical, fue descrito por Sauls como uno muy especial para ella, por haber estado allí desde que se inició el show en el parque y es una de las actividades imperdibles que se presentan varias veces al día, en Islands of Adventure.

Navidad en Universal Orlando. En la foto: el desfile de globos de Macy's. Foto: Gregorio Mayí (Suministrada)

Tampoco puede perderse el espectacular show de proyecciones en el Castillo de Hogwarts, del mismo parque. “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” tiene un toque navideño y está inspirado en las películas de Harry Potter. Para llegar al castillo, ubicado en “The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade”, tendrá que atravesar el arco de entrada a la villa de Hogsmeade, adornada también con cientos de lucecitas navideñas y en lo que espera la presentación, que se hace varias veces desde el anochecer, no deje de probar la exclusiva bebida de esta zona temática, Butterbeer, pero en versión caliente.

Todas esas actividades, excepto las comidas y bebidas, están incluidas en el precio de admisión, pero tome en cuenta que para verlas todas, necesitará un boleto para los dos parques. De lo contrario, podrá disfrutar de las específicas del parque que decida visitar.

Comidas y mercancía de temporada

No hay quien se escape a comprar un recuerdo de su visita navideña, y aunque en varios lugares de los parques de Universal hay mercancía de temporada, y también online, una parada obligada es en la Tribute Store, esta vez con cuatro salones, con mercancía de Who-ville, para los fans del Grinch, The Wizarding World of Harry Potter, Earl the Squirrel y de New York navideño.

Tampoco puede faltar la comida especial, creada por el team culinario para cada temporada del año. El puertorriqueño John Rodríguez, Chef de Islands of Adventure, explicó que los platos exclusivos con temática navideña incluyen este año “Earl’s Salted Caramel Hot Chocolate Acorn Bomb”, con chocolate caliente y mini marshmallows, con temática del personaje Earl the Squirrel, quien también tiene un papel destacado en las “Universal Holiday”. Además tienen un “Roast Beast Sandwich” y dulces inspirados en el Grinch, entre otras opciones culinarias.

Navidad en Universal Orlando. En la foto: Árbol navideño iluminado. Foto: Gregorio Mayí (Suministrada)

Actividades especiales

Para quienes buscan experiencias más exclusivas, este año ofrecen el “Universal’s Holiday Tour”, un tour guiado donde podrán conocer al Grinch y por primera vez a su perro Max, además de ver todas las actividades navideñas de ambos parques, y disfrutar de chocolate caliente y algunos entremeses. También hay un desayuno con el Grinch y sus amigos como actividad separada. Ambos eventos se ofrecen en fechas seleccionadas, deben reservarse con anticipación, el costo varía y se necesita comprar además el boleto de entrada a los parques. Para la visita regular a los parques de Universal Orlando no se requiere reservación.