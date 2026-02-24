Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Renuncia la directora del Museo del Louvre tras el robo de joyas en París

El presidente Emmanuel Macron aceptó la decisión y la catalogó como “un acto de responsabilidad”

24 de febrero de 2026 - 3:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laurence des Cars, directora del museo del Louvre (Emma Da Silva)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La directora del Museo del Louvre, que había estado bajo escrutinio desde el asombroso y bochornoso robo de las joyas de la Corona francesa en octubre, renunció al cargo, informó el martes la oficina del presidente francés Emmanuel Macron.

RELACIONADAS

La oficina indicó en un comunicado que Macron aceptó la renuncia de Laurence des Cars y que elogió la decisión por considerarla “un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso sólido para llevar a cabo grandes proyectos que incluyen mejoras de seguridad, modernización” y otras iniciativas.

En octubre, unos ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas de la Corona valoradas en 88 millones de euros ($102 millones) durante un asalto de fin de semana en el museo más visitado del mundo, lo que conmocionó al planeta.

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

Des Cars fue nombrada directora del Louvre, uno de los cargos más prestigiosos del mundo de los museos, en 2021.

Ella había ofrecido renunciar el día del robo, pero la ministra de Cultura se lo rechazó.

“Vi una realidad trágica, brutal y violenta para el Louvre, y como la persona a cargo, después de todo el duro trabajo realizado por los equipos ese día, me pareció correcto ofrecer mi renuncia”, señaló Des Cars declaró.

Macron agradeció a des Cars “su trabajo y compromiso” y afirmó que quería asignarle una nueva misión centrada en la cooperación entre grandes museos, según el comunicado.

El texto no indicó si ella aceptó.

