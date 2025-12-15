Trabajadores del Louvre votan a favor de la huelga en otro golpe al museo parisino

París - Los trabajadores del Museo del Louvre votaron el lunes a favor de la huelga por las condiciones de trabajo y otras quejas, asestando otro golpe al monumento parisino y hogar de la Mona Lisa tras un vergonzoso robo de joyas en octubre.

Según el sindicato CFDT, la votación se llevó a cabo en una reunión de 400 trabajadores celebrada el lunes por la mañana y en la que decidieron hacer huelga durante todo el día.

El museo más visitado del mundo no abrió como estaba previsto y rechazó a la gente. Un aviso en la web del Louvre decía “el museo está cerrado por el momento”.

“Es muy triste, porque me hacía mucha ilusión”, dijo Lindsey Hall, una visitante de Sacramento (California) amargamente decepcionada. Había planeado disfrutar de la enorme colección de arte y objetos del museo con una amiga, y lo describió como “una de esas experiencias vitales que uno anhela”.

PUBLICIDAD

“Es una colección de arte épica que toda persona debería ver”, dijo. “Puedo ver la otra cara de la moneda, como si fueras la persona que trabaja en el museo y cómo puede ser, como día tras día tras día”.

1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva 1 / 11 Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. Emma Da Silva Compartir

La votación de la huelga se produjo tras las conversaciones mantenidas la semana pasada entre los sindicatos y funcionarios del gobierno, entre ellos la ministra de Cultura, Rachida Dati. Los líderes sindicales afirmaron que las conversaciones no habían aliviado todas sus preocupaciones sobre la dotación de personal y la financiación del museo, que recibe millones de visitantes cada año.

“Visitar el museo se ha convertido en una carrera de obstáculos”, afirma Alexis Fritche, secretario general del ala cultural del sindicato CFDT.

Para los empleados, el robo de las joyas a plena luz del día cristalizó la preocupación, ya antigua, de que el hacinamiento y la escasez de personal están socavando la seguridad y las condiciones de trabajo en el Louvre.

Los ladrones utilizaron una cesta elevadora para acceder a la fachada del Louvre, forzaron una ventana, destrozaron vitrinas y huyeron con piezas de las joyas de la corona francesa. Según una investigación del Senado publicada la semana pasada, los ladrones escaparon con apenas 30 segundos de antelación y culparon a las cámaras estropeadas, los equipos obsoletos, la falta de personal en las salas de control y la mala coordinación que envió inicialmente a la policía al lugar equivocado.

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre El sorprendente atraco ocurrió a pocos minutos de la apertura del famoso recinto cultural ubicado en la capital francesa.

En un comunicado, la CFDT dijo que los empleados quieren más personal para la seguridad y para recibir a los visitantes, mejores condiciones de trabajo, presupuestos estables a largo plazo para el Louvre y una dirección que “escuche de verdad al personal”.

PUBLICIDAD

Yvan Navarro, del sindicato CGT, se quejó de que el número de empleados ha disminuido continuamente, mientras que el de visitantes ha aumentado.

---