NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Trabajadores del Louvre votan a favor de la huelga en otro golpe al museo parisino

Los empleados reclaman mejores condiciones de trabajo y de seguridad

15 de diciembre de 2025 - 8:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un tablero aconseja retrasos en la apertura fuera de la pirámide del museo del Louvre. (Michel Euler)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Los trabajadores del Museo del Louvre votaron el lunes a favor de la huelga por las condiciones de trabajo y otras quejas, asestando otro golpe al monumento parisino y hogar de la Mona Lisa tras un vergonzoso robo de joyas en octubre.

Según el sindicato CFDT, la votación se llevó a cabo en una reunión de 400 trabajadores celebrada el lunes por la mañana y en la que decidieron hacer huelga durante todo el día.

El museo más visitado del mundo no abrió como estaba previsto y rechazó a la gente. Un aviso en la web del Louvre decía “el museo está cerrado por el momento”.

“Es muy triste, porque me hacía mucha ilusión”, dijo Lindsey Hall, una visitante de Sacramento (California) amargamente decepcionada. Había planeado disfrutar de la enorme colección de arte y objetos del museo con una amiga, y lo describió como “una de esas experiencias vitales que uno anhela”.

“Es una colección de arte épica que toda persona debería ver”, dijo. “Puedo ver la otra cara de la moneda, como si fueras la persona que trabaja en el museo y cómo puede ser, como día tras día tras día”.

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

La votación de la huelga se produjo tras las conversaciones mantenidas la semana pasada entre los sindicatos y funcionarios del gobierno, entre ellos la ministra de Cultura, Rachida Dati. Los líderes sindicales afirmaron que las conversaciones no habían aliviado todas sus preocupaciones sobre la dotación de personal y la financiación del museo, que recibe millones de visitantes cada año.

“Visitar el museo se ha convertido en una carrera de obstáculos”, afirma Alexis Fritche, secretario general del ala cultural del sindicato CFDT.

Para los empleados, el robo de las joyas a plena luz del día cristalizó la preocupación, ya antigua, de que el hacinamiento y la escasez de personal están socavando la seguridad y las condiciones de trabajo en el Louvre.

Los ladrones utilizaron una cesta elevadora para acceder a la fachada del Louvre, forzaron una ventana, destrozaron vitrinas y huyeron con piezas de las joyas de la corona francesa. Según una investigación del Senado publicada la semana pasada, los ladrones escaparon con apenas 30 segundos de antelación y culparon a las cámaras estropeadas, los equipos obsoletos, la falta de personal en las salas de control y la mala coordinación que envió inicialmente a la policía al lugar equivocado.

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

El sorprendente atraco ocurrió a pocos minutos de la apertura del famoso recinto cultural ubicado en la capital francesa.

En un comunicado, la CFDT dijo que los empleados quieren más personal para la seguridad y para recibir a los visitantes, mejores condiciones de trabajo, presupuestos estables a largo plazo para el Louvre y una dirección que “escuche de verdad al personal”.

Yvan Navarro, del sindicato CGT, se quejó de que el número de empleados ha disminuido continuamente, mientras que el de visitantes ha aumentado.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Museo del LouvreParísFranciaRobosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
