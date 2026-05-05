Explosión deja a 12 mineros atrapados en una mina de carbón en Colombia

1 / 11 Mujeres colombianas se adentran a las minas en busca de esmeraldas y un porvenir para sus familias

Una mujer minera muestra una pequeña esmeralda en la punta de su dedo, mientras trabaja en una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. En esa zona, centro de la producción de esmeraldas de Colombia, se decía antes que las mujeres tenían prohibido acercarse a las minas porque las piedras preciosas se escondían.

Fernando Vergara