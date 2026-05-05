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Explosión deja a 12 mineros atrapados en una mina de carbón en Colombia

Originalmente 15 quedaron atrapados pero tres lograron salir solos

5 de mayo de 2026 - 9:18 PM

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Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas. (Agencia EFE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos doce mineros quedaron atrapados dentro de una mina de carbón en el centro de Colombia, informaron las autoridades el lunes, después de que se registró una explosión atribuida a la acumulación de gases.

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Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca, señaló en la plataforma social X que había 15 mineros dentro de la mina al momento de la explosión del lunes, pero añadió que tres mineros lograron salir “por sus propios medios”. Uno de ellos fue trasladado a un hospital.

La mina está ubicada en Sutatausa, un municipio a unos 75 kilómetros (46 millas) de Bogotá, y a 2,500 metros (8,200 pies) sobre el nivel del mar.

Rescatistas y ambulancias llegaron al lugar el lunes para ayudar a los mineros atrapados.

Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.

En 2023, 11 mineros murieron por una explosión en otra mina de carbón en Sutatausa. En 2020, 11 mineros fallecieron durante un accidente en Cucunubá, otro municipio del departamento de Cundinamarca.

Una mujer minera muestra una pequeña esmeralda en la punta de su dedo, mientras trabaja en una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. En esa zona, centro de la producción de esmeraldas de Colombia, se decía antes que las mujeres tenían prohibido acercarse a las minas porque las piedras preciosas se escondían.Para entrar a las pequeñas minas de esa zona, las mujeres llevan botas de goma, cascos con linternas y un martillo industrial igual que los hombres.La falta de oportunidades de trabajo, combinada con la esperanza de encontrar una gema que les solucione la vida, empujó a las mujeres a la minería.
1 / 11 | Mujeres colombianas se adentran a las minas en busca de esmeraldas y un porvenir para sus familias. Una mujer minera muestra una pequeña esmeralda en la punta de su dedo, mientras trabaja en una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. En esa zona, centro de la producción de esmeraldas de Colombia, se decía antes que las mujeres tenían prohibido acercarse a las minas porque las piedras preciosas se escondían. - Fernando Vergara
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