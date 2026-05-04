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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Niño de 7 años recibe múltiples puñaladas en Barranquitas: su madre fue arrestada

El menor fue trasladado al Centro Médico para atender sus heridas

4 de mayo de 2026 - 6:05 AM

Updated At

Actualizado el 4 de mayo de 2026 - 7:55 AM

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El niño fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Personal médico logró estabilizar a un niño de 7 años luego de ser apuñalado esta madrugada en Barranquitas, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:12 a.m., en una residencia que ubica en la urbanización Jardines.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada “sobre un incidente en el que un menor de 7 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un objeto punzante”.

“Se informó que el menor presentaba múltiples heridas de arma blanca, siendo transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área en condición crítica”, apuntó el informe policiaco.

Versiones preliminares que investiga la Policía indican que el menor habría recibido sobre 30 heridas de arma blanca.

Por su parte, el capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Aibonito, informó que el niño fue estabilizado en el hospital.

“El nene está estable. Lo van a meter en sala de operaciones, pero no es para operarlo, sino para limpiarle las heridas”, sostuvo Bautista. “En términos de condición, está estable”.

“Referente a estos hechos hay una mujer arrestada”, había indicado el comunicado de la Policía.

El Nuevo Día supo que la persona bajo custodia es la madre del niño, quien fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras.

Posteriormente, Bautista indicó a este medio que la División de Homicidios investiga la versión preliminar sobre las circunstancias de la agresión contra el menor.

Según dicha versión, cuando los agentes llegaron al hospital fueron informados sobre lo sucedido y el lugar de los hechos, por lo que se trasladaron a la escena, donde encontraron a una tía del menor, quien también “recibió dos heridas en el incidente”.

“Según la señora que estaba allí, la madre del menor fue la que profirió las heridas y fue puesta bajo arresto”, explicó Bautista.

Al momento, se desconoce algún posible móvil en relación a la agresión.

La agente Elizabeth Alvarado Morales, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Aibonito se hizo cargo de la investigación.

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BarranquitasBreaking NewsPolicía de Puerto RicoMaltrato de menoresMenores de edadArmas blancas
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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