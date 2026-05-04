Un tiroteo en una fiesta deja al menos a 13 personas heridas cerca de Oklahoma City

Edmond - Un tiroteo en una fiesta en un lago cerca de Oklahoma City envió al menos a 13 personas a los hospitales, según la policía y funcionarios del hospital.

La portavoz de la policía de Edmond, Emily Ward, dijo que las autoridades recibieron informes de disparos alrededor de las 9:00 p.m. del domingo en una reunión de jóvenes cerca del lago Arcadia. A última hora del domingo, dijo que aún no se había realizado ninguna detención.

“Obviamente, se trata de una situación muy aterradora y comprendemos la preocupación del público y de los implicados, y estamos trabajando muy duro para encontrar a los sospechosos”, declaró.

“Estamos por todo el metro hablando con víctimas y testigos”, dijo Ward.

Dijo que 10 personas fueron trasladadas a hospitales y otras condujeron ellas mismas. Dijo que las víctimas se encontraban en “diversas condiciones”.

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La policía no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se solicitaba información a primera hora del lunes.

Diez personas se encontraban en el Integris Health Baptist Medical Center de Oklahoma City y tres en el Integris Health Edmond Hospital desde el lunes por la mañana, según un portavoz del sistema hospitalario.

Aunque la policía no proporcionó detalles sobre la fiesta, un folleto visto en las redes sociales después del tiroteo sugería que se había programado un evento llamado Sunday Funday cerca del lago el domingo por la noche.

El lago Arcadia, situado a unas 13 millas (21 kilómetros) al norte de Oklahoma City, es un embalse artificial utilizado para el control de inundaciones que también es un popular lugar de recreo que ofrece pesca, paseos en barco, picnic y acampada. Se encuentra en Edmond, un suburbio de Oklahoma City con unos 100,000 habitantes.

Hace 40 años, Edmond fue escenario de uno de los tiroteos en el lugar de trabajo más mortíferos de la historia de Estados Unidos. El 20 de agosto de 1986, Patrick Sherrill, empleado de correos, disparó contra 20 compañeros y mató a 14 de ellos. Después se suicidó.

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