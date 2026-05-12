Señalan al exjefe de gabinete de Zelensky en un caso de lavado de dinero

Dos agencias nacionales que luchan contra la corrupción en Ucrania han señalado al exjefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como sospechoso oficial en una importante investigación por corrupción.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción anunciaron a última hora del lunes que Andriy Yermak es sospechoso en una presunta trama de lavado de dinero por 460 millones de grivnas ($10.5 millones).

Aunque no estaba relacionado con la tregua, el anuncio coincidió con el fin de un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos que redujo los combates pero no logró detenerlos por completo, mientras la invasión de Rusia a su vecino se adentra en su quinto año sin señales de que haya un acuerdo de paz al alcance.

Ucrania ofreció extender la pausa en las hostilidades, dijo el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha. Sin embargo, informó el martes que Rusia lanzó más de 200 drones contra Ucrania durante la noche, que atacaron infraestructura civil, mataron al menos a una persona e hirieron a otras seis.

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“Es hora de fortalecer nuestras posiciones y obligar a Moscú a poner fin a la guerra”, dijo Sybiha en X. El presidente ruso, Vladímir Putin, “debe darse cuenta de que sólo le irá peor”.

Analistas occidentales dicen que la posición de Ucrania en el campo de batalla ha mejorado recientemente a medida que despliega tecnología de drones de vanguardia para mantener a raya al ejército más grande de Rusia.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el martes que sus defensas aéreas interceptaron 30 drones ucranianos sobre regiones rusas en la frontera con Ucrania.

Zelensky se reúne con el jefe de la firma estadounidense Palantir

Zelenskyy dijo el martes que se reunió en Kiev con el director general de Palantir Technologies, Alex Karp, como parte de la creciente cooperación de Ucrania con el sector de defensa de Estados Unidos.

El líder ucraniano dijo en una publicación en redes sociales que Ucrania y Palantir “pueden ser útiles el uno para el otro”.

“Hablamos de direcciones de desarrollo tecnológico tanto en el contexto de las operaciones de combate como de las necesidades civiles”, dijo Zelensky.

Palantir Technologies es una empresa de software de inteligencia artificial que ayuda a agencias de defensa de todo el mundo. Se especializa en plataformas de software que reúnen y analizan grandes cantidades de datos y colabora con Ucrania desde hace años.

La inteligencia artificial puede ayudar a los combatientes a filtrar y descifrar rápidamente un enorme volumen de información del campo de batalla, lo que permite ataques más precisos, entre otras cosas.

La investigación por corrupción avergüenza a Zelensky

Los investigadores indicaron en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram que la investigación sigue en marcha.

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La medida se queda a un paso de presentar cargos formales contra Yermak, quien renunció en noviembre. Fue el principal negociador del país en conversaciones con Estados Unidos y se marchó durante el escándalo que supuso la mayor amenaza para el gobierno de Zelensky desde la invasión a gran escala de Rusia.

La investigación resulta profundamente embarazosa para el líder ucraniano, mientras hace esfuerzos para que su país sea admitido como miembro de la Unión Europea, un proceso que probablemente llevará años. La corrupción endémica es uno de los obstáculos que ralentizan la admisión de Ucrania.

Yermak era un confidente de confianza de Zelensky, quien se resistió a la presión persistente para reemplazarlo, y una figura poderosa dentro del gobierno.

Zelensky no hizo comentarios públicos sobre el anuncio de las agencias anticorrupción, pero su portavoz de prensa, Dmytro Lytvyn, afirmó que “la investigación está en curso, es pronto para sacar conclusiones”.

Cualquier cargo contra Yermak podría tardar meses

Los investigadores señalaron que se sospecha que Yermak estuvo implicado en el lavado de dinero a través de proyectos de construcción cerca de Kiev, la capital ucraniana. Registraron su vivienda en noviembre. No se ha identificado a otros sospechosos.

El abogado de Yermak, Ihor Fomin, calificó de infundada la notificación de sospecha y negó la implicación de su cliente en el presunto lavado de 460 millones de grivnas a través de un proyecto de construcción de élite a las afueras de Kiev.

“A mi juicio, toda esta situación ha sido provocada por la presión pública”, dijo Fomin en una entrevista con la radiodifusora pública ucraniana Suspilne.

Una decisión sobre si presentar cargos formales contra Yermak aún podría tardar meses.