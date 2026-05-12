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¡Cuidado con los “skimmers”! Alertan sobre casos de clonación de tarjetas en comercios

Conoce en qué pueblos se detectó el esquema y qué puedes hacer para evitar ser víctima de fraude

12 de mayo de 2026 - 9:10 AM

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La Policía suministró imágenes de los individuos presuntamente implicados en el esquema de clonación de tarjetas de crédito y débito, mediante la colocación de un aparato sobre el teclado de la máquina para robar la información del cliente.Según el superintendente de la Policía, Joseph González, el esquema delictivo ha sido detectado en comercios ubicados en Bayamón, San Juan, Carolina y Ponce.Además, se recomienda utilizar la tecnología de chip o la modalidad de pago sin contacto (“tap”), ya que ambas alternativas ofrecen un mayor nivel de seguridad y protección.
1 / 8 | ¡Cuidado con los “skimmers”! Alertan sobre casos de clonación de tarjetas en comercios. La Policía suministró imágenes de los individuos presuntamente implicados en el esquema de clonación de tarjetas de crédito y débito, mediante la colocación de un aparato sobre el teclado de la máquina para robar la información del cliente. - Suministradas/Policía de Puerto Rico
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía alertó este martes sobre varios casos recientes de clonación de tarjetas de crédito y débito mediante dispositivos electrónicos conocidos como “skimmers”, colocados en máquinas ATH y terminales de pago.

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Según el superintendente de la Policía, Joseph González, el esquema delictivo ha sido detectado esta semana en comercios ubicados en Bayamón, San Juan, Carolina y Ponce, donde se reportaron transacciones bancarias fraudulentas vinculadas al robo de información financiera.

La pesquisa, encabezada por la División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, apunta a que los responsables instalan discretamente estos aparatos en terminales de pago para copiar los datos almacenados en las tarjetas utilizadas por clientes.

Con la información obtenida, los sospechosos entonces crean tarjetas clonadas o realizan transacciones no autorizadas.

“Estamos alertando a la ciudadanía para que permanezca atenta al momento de realizar cualquier transacción electrónica. Estos individuos aprovechan cualquier descuido para apropiarse de información bancaria y cometer fraude. La prevención y la rápida identificación de anomalías son herramientas clave para combatir este tipo de delito”, expresó González en declaraciones escritas.

“La cooperación ciudadana es fundamental. Si alguna persona detecta algo sospechoso en una terminal de pago o identifica transacciones irregulares en sus cuentas, debe notificarlo de inmediato. Nuestra División de Robo y Fraude continúa trabajando activamente para identificar y procesar a los responsables”, añadió el superintendente.

¿Cuáles son las recomendaciones?

La División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas instó a la ciudadanía a:

  • Verificar cuidadosamente las máquinas antes de insertar sus tarjetas, ya que los dispositivos utilizados pueden desprenderse fácilmente.
  • No perder de vista sus tarjetas durante las transacciones y monitorear regularmente sus cuentas bancarias para detectar posibles irregularidades o fraudes electrónicos.
  • Utilizar preferiblemente la tecnología de chip o la modalidad de pago sin contacto (“tap”), debido a que ambas alternativas ofrecen un mayor nivel de seguridad y protección al momento de realizar compras o transacciones.

La Policía exhortó a la ciudadanía a notificar de inmediato a la gerencia de cualquier comercio si detecta alguna anomalía en terminales de pago o máquinas ATH.

Asimismo, solicitó que cualquier persona con información relacionada a este tipo de fraude se comunique de manera confidencial con la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoJoseph GonzálezTarjetas de créditoBayamónSan JuanCarolinaPoncefraude
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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