1 / 8 ¡Cuidado con los “skimmers”! Alertan sobre casos de clonación de tarjetas en comercios

La Policía suministró imágenes de los individuos presuntamente implicados en el esquema de clonación de tarjetas de crédito y débito, mediante la colocación de un aparato sobre el teclado de la máquina para robar la información del cliente.

Suministradas/Policía de Puerto Rico