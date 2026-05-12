¡Cuidado con los “skimmers”! Alertan sobre casos de clonación de tarjetas en comercios
Conoce en qué pueblos se detectó el esquema y qué puedes hacer para evitar ser víctima de fraude
12 de mayo de 2026 - 9:10 AM
12 de mayo de 2026 - 9:10 AM
La Policía alertó este martes sobre varios casos recientes de clonación de tarjetas de crédito y débito mediante dispositivos electrónicos conocidos como “skimmers”, colocados en máquinas ATH y terminales de pago.
Según el superintendente de la Policía, Joseph González, el esquema delictivo ha sido detectado esta semana en comercios ubicados en Bayamón, San Juan, Carolina y Ponce, donde se reportaron transacciones bancarias fraudulentas vinculadas al robo de información financiera.
La pesquisa, encabezada por la División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, apunta a que los responsables instalan discretamente estos aparatos en terminales de pago para copiar los datos almacenados en las tarjetas utilizadas por clientes.
Con la información obtenida, los sospechosos entonces crean tarjetas clonadas o realizan transacciones no autorizadas.
“Estamos alertando a la ciudadanía para que permanezca atenta al momento de realizar cualquier transacción electrónica. Estos individuos aprovechan cualquier descuido para apropiarse de información bancaria y cometer fraude. La prevención y la rápida identificación de anomalías son herramientas clave para combatir este tipo de delito”, expresó González en declaraciones escritas.
“La cooperación ciudadana es fundamental. Si alguna persona detecta algo sospechoso en una terminal de pago o identifica transacciones irregulares en sus cuentas, debe notificarlo de inmediato. Nuestra División de Robo y Fraude continúa trabajando activamente para identificar y procesar a los responsables”, añadió el superintendente.
La División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas instó a la ciudadanía a:
La Policía exhortó a la ciudadanía a notificar de inmediato a la gerencia de cualquier comercio si detecta alguna anomalía en terminales de pago o máquinas ATH.
Asimismo, solicitó que cualquier persona con información relacionada a este tipo de fraude se comunique de manera confidencial con la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas al 787-343-2020.
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