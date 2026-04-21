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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En transacción de venta de auto: denuncian fraude por más de $18,000 en Carolina

Las autoridades buscan un auto Kia Forte GT Line del 2021

21 de abril de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía Municipal de Carolina refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados de la Policía estatal. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan desde ayer, lunes, una denuncia por fraude con $18,007.86 en pérdidas en Carolina.

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Los hechos fueron reportados a la Policía en horas de la tarde, en el estacionamiento del centro comercial Carolina Shopping Court.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que se encontraba en el lugar realizando la venta de un vehículo, descrito como un Kia Forte GT Line, año 2021, por la cantidad de $18,007.86.

Según el informe policiaco, el perjudicado denunció que el comprador del auto “le entregó un recibo bancario en el que aparentaba haber saldado la totalidad del pago del automóvil, por lo que procedió a hacer entrega” del vehículo.

“Posteriormente, al comunicarse con la institución bancaria correspondiente, se le informó que la transacción había sido rechazada, lo que le hizo percatarse de que se trataba de un fraude”, agregó la Uniformada.

El agente de la Policía Municipal de Carolina, Pedro Rivera, atendió la querella y refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados de Carolina para continuar con la investigación.

Tags
fraudeVehículos hurtadosBreaking NewsPolicía de Puerto RicoPolicía Municipal
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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