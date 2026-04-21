En transacción de venta de auto: denuncian fraude por más de $18,000 en Carolina

Las autoridades investigan desde ayer, lunes, una denuncia por fraude con $18,007.86 en pérdidas en Carolina.

Los hechos fueron reportados a la Policía en horas de la tarde, en el estacionamiento del centro comercial Carolina Shopping Court.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que se encontraba en el lugar realizando la venta de un vehículo, descrito como un Kia Forte GT Line, año 2021, por la cantidad de $18,007.86.

Según el informe policiaco, el perjudicado denunció que el comprador del auto “le entregó un recibo bancario en el que aparentaba haber saldado la totalidad del pago del automóvil, por lo que procedió a hacer entrega” del vehículo.

“Posteriormente, al comunicarse con la institución bancaria correspondiente, se le informó que la transacción había sido rechazada, lo que le hizo percatarse de que se trataba de un fraude”, agregó la Uniformada.