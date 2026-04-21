Agreden a una mujer y a una menor de edad durante un “carjacking” en Ciales

Una mujer y una menor de edad fueron agredidas durante un cajacking en Ciales, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:31 de la madrugada de hoy, martes, en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-632, en el barrio Las Cumbres.

Según el informe policiaco, el querellante alegó que al llegar a su residencia “se disponía a bajar unas compras del vehículo Hyundai Accent SE, color blanco, año 2022, junto con “su amiga y una menor de edad, cuando se personaron a pie, tres individuos armados de armas de fuego”.

De acuerdo con el informe policiaco, los sujetos “le dijeron a su amiga que se bajara del vehículo y le diera las llaves del carro”.

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Agregó que la mujer “al principio se negó y le dijo que por favor no se lo quitaran que hacía poco que lo había comprado”, pero uno de los individuos “la golpeó en la espalda para que se saliera del carro y a la menor la tomaron el pelo para sacarla”.

“Los individuos se marcharon del lugar en el vehículo Hyundai Accent SE”, indicó la Uniformada.

Paramédicos le prestaron las primeras ayudas a la mujer “ya que esta estaba emocionalmente afectada”, informó la Policía.

El agente José Gutiérrez, adscrito al distrito de Ciales, atendió la querella y refirió el caso a la División Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo.