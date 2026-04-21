Agreden a una mujer y a una menor de edad durante un “carjacking” en Ciales
El vehículo robado a mano armada fue descrito como un Hyundai Accent SE blanco del 2022
21 de abril de 2026 - 7:16 AM
21 de abril de 2026 - 7:16 AM
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:31 de la madrugada de hoy, martes, en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-632, en el barrio Las Cumbres.
Según el informe policiaco, el querellante alegó que al llegar a su residencia “se disponía a bajar unas compras del vehículo Hyundai Accent SE, color blanco, año 2022, junto con “su amiga y una menor de edad, cuando se personaron a pie, tres individuos armados de armas de fuego”.
De acuerdo con el informe policiaco, los sujetos “le dijeron a su amiga que se bajara del vehículo y le diera las llaves del carro”.
Agregó que la mujer “al principio se negó y le dijo que por favor no se lo quitaran que hacía poco que lo había comprado”, pero uno de los individuos “la golpeó en la espalda para que se saliera del carro y a la menor la tomaron el pelo para sacarla”.
“Los individuos se marcharon del lugar en el vehículo Hyundai Accent SE”, indicó la Uniformada.
Paramédicos le prestaron las primeras ayudas a la mujer “ya que esta estaba emocionalmente afectada”, informó la Policía.
El agente José Gutiérrez, adscrito al distrito de Ciales, atendió la querella y refirió el caso a la División Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 39 “carjackings” en lo que va de este año, 25 menos que los 64 registrados a la misma fecha en el 2025.
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