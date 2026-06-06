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Encuentran en el Complejo Correccional de Bayamón el cuerpo de hombre imputado de agredir a un perro hasta matarlo

Herman Enrique Soto Vélez, supuestamente, se suicidó mientras estaba bajo custodia

6 de junio de 2026 - 9:16 PM

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Herman Enrique Soto Vélez estaba bajo custodia en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cuerpo de Herman Enrique Soto Vélez, imputado en el Tribunal de Arecibo por presuntamente maltratar a una persona de edad avanzada y de causarle la muerte a un perro, fue encontrado en una celda en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

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El informe preliminar resaltó que Soto Vélez, de 46 años, presuntamente se suicidó mientras permanecía bajo custodia tras no prestar la fianza de $300,000 impuesta el 4 de junio por el juez Francisco Santiago López.

El teniente José Carrión Colón, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, indicó a El Nuevo Día que personal de la División de Homicidios y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se encuentran en la escena para llevar a cabo la pesquisa.

Según la Policía, los hechos que se le imputaron a Soto Vélez ocurrieron el 3 de junio en una residencia en el barrio Esperanza de Arecibo. Supuestamente, Soto Vélez, residente en Barceloneta, llegó al hogar de una adulta mayor y, por razones que se desconocen, agredió a un perro hasta provocarle la muerte.

La Fiscalía de Arecibo formuló, el 4 de junio, cargos contra Soto Vélez por maltrato contra una persona de edad avanzada y maltrato de animales. Santiago López encontró causa en ambos cargos y fijó la fianza que el imputado no prestó, razón por la cual se encontraba sumariado en la Institución 705 en Bayamón.

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SuicidioCárcel de BayamónPolicía de Puerto RicoCICMaltrato de animalesMaltrato animalMaltrato de ancianosAreciboDepartamento de JusticiaTribunal de Arecibo
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