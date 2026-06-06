Encuentran en el Complejo Correccional de Bayamón el cuerpo de hombre imputado de agredir a un perro hasta matarlo

El informe preliminar resaltó que Soto Vélez, de 46 años, presuntamente se suicidó mientras permanecía bajo custodia tras no prestar la fianza de $300,000 impuesta el 4 de junio por el juez Francisco Santiago López.

El teniente José Carrión Colón, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, indicó a El Nuevo Día que personal de la División de Homicidios y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se encuentran en la escena para llevar a cabo la pesquisa.

Según la Policía, los hechos que se le imputaron a Soto Vélez ocurrieron el 3 de junio en una residencia en el barrio Esperanza de Arecibo. Supuestamente, Soto Vélez, residente en Barceloneta, llegó al hogar de una adulta mayor y, por razones que se desconocen, agredió a un perro hasta provocarle la muerte.

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