Encuentran en el Complejo Correccional de Bayamón el cuerpo de hombre imputado de agredir a un perro hasta matarlo
Herman Enrique Soto Vélez, supuestamente, se suicidó mientras estaba bajo custodia
6 de junio de 2026 - 9:16 PM
6 de junio de 2026 - 9:16 PM
El cuerpo de Herman Enrique Soto Vélez, imputado en el Tribunal de Arecibo por presuntamente maltratar a una persona de edad avanzada y de causarle la muerte a un perro, fue encontrado en una celda en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.
El informe preliminar resaltó que Soto Vélez, de 46 años, presuntamente se suicidó mientras permanecía bajo custodia tras no prestar la fianza de $300,000 impuesta el 4 de junio por el juez Francisco Santiago López.
El teniente José Carrión Colón, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, indicó a El Nuevo Día que personal de la División de Homicidios y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se encuentran en la escena para llevar a cabo la pesquisa.
Según la Policía, los hechos que se le imputaron a Soto Vélez ocurrieron el 3 de junio en una residencia en el barrio Esperanza de Arecibo. Supuestamente, Soto Vélez, residente en Barceloneta, llegó al hogar de una adulta mayor y, por razones que se desconocen, agredió a un perro hasta provocarle la muerte.
La Fiscalía de Arecibo formuló, el 4 de junio, cargos contra Soto Vélez por maltrato contra una persona de edad avanzada y maltrato de animales. Santiago López encontró causa en ambos cargos y fijó la fianza que el imputado no prestó, razón por la cual se encontraba sumariado en la Institución 705 en Bayamón.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: