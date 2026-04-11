Salió a recoger a un amigo: hombre sufre “carjacking” en Arecibo

Un carjacking fue reportado a las 5:58 a.m. de este sábado en el kilómetro 12.1 de la carretera 681, en el barrio Islote, sector Costa de Oro en Arecibo, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, el conductor de una guagua Ford Escape negra, del año 2012 y con tablilla HXW-889, se dirigía a recoger a un amigo cuando se le acercó un vehículo, color oro, con cuatro sujetos.

El querellante denunció que tres individuos armados se bajaron del automóvil y, mediante amenaza e intimidación, le anunciaron el carjacking, exigiéndole que se bajara de la guagua.

Posteriormente, los sujetos se marcharon del lugar en el vehículo del querellante, quien resultó ileso.