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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Salió a recoger a un amigo: hombre sufre “carjacking” en Arecibo

El perjudicado denunció que un vehículo se le acercó y de este descendieron tres individuos, quienes ejecutaron el robo

11 de abril de 2026 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un carjacking fue reportado a las 5:58 a.m. de este sábado en el kilómetro 12.1 de la carretera 681, en el barrio Islote, sector Costa de Oro en Arecibo, confirmó la Policía.

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Según el informe preliminar, el conductor de una guagua Ford Escape negra, del año 2012 y con tablilla HXW-889, se dirigía a recoger a un amigo cuando se le acercó un vehículo, color oro, con cuatro sujetos.

El querellante denunció que tres individuos armados se bajaron del automóvil y, mediante amenaza e intimidación, le anunciaron el carjacking, exigiéndole que se bajara de la guagua.

Posteriormente, los sujetos se marcharon del lugar en el vehículo del querellante, quien resultó ileso.

El agente Charlie de Jesús, adscrito al Precinto 107, continúa con la investigación en conjunto con el oficial Carlos Rodríguez Rivera, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

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Breaking NewsAreciboPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarjackings
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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