Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Noche de terror: tres asesinatos en apenas cinco horas sacuden a San Juan, Luquillo y Caguas

La Policía identificó a todas las víctimas, que tenían entre 31 y 46 años

11 de abril de 2026 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los casos son investigados por la Policía. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

En apenas cinco horas, entre las 7:23 p.m. del viernes y las 12:40 a.m. de este sábado, tres hombres fueron asesinados a tiros en distintos municipios de Puerto Rico, en una secuencia de violencia que actualmente se encuentra bajo investigación de las autoridades.

RELACIONADAS

El primer crimen ocurrió a las 7:23 p.m. del viernes en Santurce. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en la avenida A, intersección con la calle 8, en Barrio Obrero, indica el informe preliminar de la Policía.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que fue identificado como Luis Armando Piris Torres, de 31 años y vecino de Santurce, que presentaba múltiples heridas de bala.

Horas más tarde, a las 10:34 p.m., se reportó un segundo asesinato en la carretera 765, en el sector Naranjito en Caguas, donde se halló un cadáver dentro de un vehículo Toyota Yaris, color gris, del 2007.

La Policía confirmó que el occiso fue identificado como Omar G. Cotto Cruz, de 46 años y residente de Caguas. El cuerpo presentaba múltiples heridas de bala y fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses.

Finalmente, a las 12:40 a.m. del sábado, la Uniformada investigó un tercer crimen en Luquillo, en la carretera 9990, kilómetro 1.9, en el barrio Mata de Plátano. Allí fue encontrado el cuerpo baleado de José Carlos Quiñonez Tirado, de 33 años y vecino del municipio.

El occiso poseía expediente criminal por sustancias controladas y apropiación ilegal.

La Policía confirmó que las investigaciones de estos casos están a cargo de las Divisiones de Homicidios de los Cuerpos de Investigaciones Criminales de San Juan, Caguas y Fajardo, respectivamente.

Las autoridades no han establecido relación entre los tres casos.

Se exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades si cuenta con información que pueda contribuir al esclarecimiento de estos casos. Puede comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. También puede enviar mensajes a través de la red social X en @PRPDNoticias o mediante Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: