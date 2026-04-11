Noche de terror: tres asesinatos en apenas cinco horas sacuden a San Juan, Luquillo y Caguas

En apenas cinco horas, entre las 7:23 p.m. del viernes y las 12:40 a.m. de este sábado, tres hombres fueron asesinados a tiros en distintos municipios de Puerto Rico, en una secuencia de violencia que actualmente se encuentra bajo investigación de las autoridades.

El primer crimen ocurrió a las 7:23 p.m. del viernes en Santurce. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en la avenida A, intersección con la calle 8, en Barrio Obrero, indica el informe preliminar de la Policía.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que fue identificado como Luis Armando Piris Torres, de 31 años y vecino de Santurce, que presentaba múltiples heridas de bala.

Horas más tarde, a las 10:34 p.m., se reportó un segundo asesinato en la carretera 765, en el sector Naranjito en Caguas, donde se halló un cadáver dentro de un vehículo Toyota Yaris, color gris, del 2007.

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La Policía confirmó que el occiso fue identificado como Omar G. Cotto Cruz, de 46 años y residente de Caguas. El cuerpo presentaba múltiples heridas de bala y fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses.

Finalmente, a las 12:40 a.m. del sábado, la Uniformada investigó un tercer crimen en Luquillo, en la carretera 9990, kilómetro 1.9, en el barrio Mata de Plátano. Allí fue encontrado el cuerpo baleado de José Carlos Quiñonez Tirado, de 33 años y vecino del municipio.

El occiso poseía expediente criminal por sustancias controladas y apropiación ilegal.

La Policía confirmó que las investigaciones de estos casos están a cargo de las Divisiones de Homicidios de los Cuerpos de Investigaciones Criminales de San Juan, Caguas y Fajardo, respectivamente.

Las autoridades no han establecido relación entre los tres casos.