Por segundo día consecutivo: reportan otro asesinato en Coamo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes en Coamo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:41 a.m., en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-5556, en el barrio Pastos Santa Ana.

Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, al llegar, los agentes “encontraron a un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, sin signos vitales”.

El occiso no fue identificado de inmediato, mientras que oficiales de la División de Homicidios de Aibonito, junto con el fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación.

Este caso surge luego de que un hombre y una mujer fueran asesinados a tiros ayer, lunes, en el residencial Jardín del Edén en Coamo.

La Policía identificó a los occisos como Eduardo González Mateo, de 41 años, y Yilennies Figueroa Burgos, de 31.