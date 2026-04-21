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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Por segundo día consecutivo: reportan otro asesinato en Coamo

Un hombre murió baleado este martes después de que dos personas fueran ultimadas ayer, lunes en el mismo municipio

21 de abril de 2026 - 6:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar donde se ubicó la guagua quemada no se han ocupado casquillos ni material acelerante. (Archivo / GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 140 asesinatos en lo que va de este año, tres más que los 137 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes en Coamo.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:41 a.m., en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-5556, en el barrio Pastos Santa Ana.

Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, al llegar, los agentes “encontraron a un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, sin signos vitales”.

El occiso no fue identificado de inmediato, mientras que oficiales de la División de Homicidios de Aibonito, junto con el fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación.

Este caso surge luego de que un hombre y una mujer fueran asesinados a tiros ayer, lunes, en el residencial Jardín del Edén en Coamo.

La Policía identificó a los occisos como Eduardo González Mateo, de 41 años, y Yilennies Figueroa Burgos, de 31.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 140 asesinatos en lo que va de este año, tres más que los 137 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsAsesinatosCoamoPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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