Hallan los cuerpos baleados de un hombre y una mujer en Coamo

La Policía investiga las circunstancias en torno al hallazgo de los cuerpos baleados de un hombre y una mujer en la mañana del lunes, en Coamo.

Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 9:14 a.m., en el residencial Jardín del Edén.

El capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, entiende que, por lo observado en la escena, se trataría de un doble asesinato.

“No se puede descartar nada aquí, pero debido a las múltiples heridas de bala que tienen ambos, estamos inclinados a que ellos fueron las víctimas directas”, dijo Bautista en entrevista con TeleOnce.

Asimismo, señaló que las víctimas, quienes no fueron identificadas al momento, vivían en el apartamento. Agregó que ambos occisos fueron encontrados en una de las habitaciones.

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“Hay múltiples casquillos, municiones sin disparar, entre otras cosas de la evidencia que vamos a identificar”, agregó Bautista.

Según la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Cuando llegaron, encontraron la escena con los cuerpos sin vida dentro de un apartamento del complejo de vivienda pública.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito estará a cargo de la pesquisa.

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