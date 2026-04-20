Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan los cuerpos baleados de un hombre y una mujer en Coamo

Aunque no descartan ningún ángulo, la Policía se inclina a entender que se trata de un doble asesinato

20 de abril de 2026 - 10:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Casings of different calibers were found at the crime scene.
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al 9-1-1.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en torno al hallazgo de los cuerpos baleados de un hombre y una mujer en la mañana del lunes, en Coamo.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 9:14 a.m., en el residencial Jardín del Edén.

El capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, entiende que, por lo observado en la escena, se trataría de un doble asesinato.

“No se puede descartar nada aquí, pero debido a las múltiples heridas de bala que tienen ambos, estamos inclinados a que ellos fueron las víctimas directas”, dijo Bautista en entrevista con TeleOnce.

Asimismo, señaló que las víctimas, quienes no fueron identificadas al momento, vivían en el apartamento. Agregó que ambos occisos fueron encontrados en una de las habitaciones.

“Hay múltiples casquillos, municiones sin disparar, entre otras cosas de la evidencia que vamos a identificar”, agregó Bautista.

Según la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Cuando llegaron, encontraron la escena con los cuerpos sin vida dentro de un apartamento del complejo de vivienda pública.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito estará a cargo de la pesquisa.

---

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
AsesinatosBreaking NewsCoamoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: