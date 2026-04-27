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A pagar con $420,204 y 18 meses de cárcel: sentencian a hombre por fraude al PUA

Los cargos alegaban que el acusado usó números falsos de Seguro Social

27 de abril de 2026 - 5:33 PM

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Como parte de la sentencia, tendrá que restituir $219,159 al Departamento del Trabajo de Puerto Rico por beneficios del PUA. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue sentenciado el lunes a 18 meses de cárcel federal y a pagar $420,204 por un esquema de fraude con fondos del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

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La condena fue emitida por la jueza Silvia Carreño Coll contra Nomar J. Mimbs Machiavelo en el Tribunal Federal en San Juan.

Además de ser enviado a la cárcel, la jueza ordenó que el convicto pague $219,159 al Departamento del Trabajo de Puerto Rico por beneficios del PUA.

Asimismo, dictaminó que restituya $201,045 al Departamento de Hacienda de Puerto Rico por un esquema de soborno y beneficios relacionado a fondos por interrupción de negocios.

Según documentos judiciales, Mimbs Machiavelo participó en un plan para defraudar al Departamento de Trabajo al solicitar beneficios del PUA dos veces, utilizando números falsos del Seguro Social, informó el director de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Agregó que, entre junio y julio de 2020, robó de forma deliberada y consciente pagos de beneficios del seguro por desempleo, a los que no tenía derecho, por un valor aproximado de $18,114.

También detalló que, entre enero y mayo de 2021, Mimbs Machiavelo también conspiró con funcionarios públicos del Departamento de Hacienda para defraudar al gobierno de Estados Unidos.

“Como parte de la conspiración, el acusado sobornó a empleados de Hacienda con dinero y comidas gratuitas a cambio de acceso privilegiado a la información de los contribuyentes del Sistema Unificado de Impuestos Internos (SURI)”, apuntó el comunicado de la Fiscalía.

Señaló que, con esa información, el acusado presentó solicitudes fraudulentas al programa de Subvenciones por Interrupción de Negocios (BIG), que proporcionaba asistencia del Fondo de Alivio del Coronavirus del Tesoro de los Estados Unidos a pequeñas empresas elegibles.

Según Muldrow, Hacienda llegó a desembolsar aproximadamente $492,045 en cuentas bancarias debido a las solicitudes fraudulentas del acusado al programa BIG.

De este total aproximado, $148,000 son directamente atribuibles a información privilegiada provista por empleados Hacienda que modificaron las credenciales de autenticación SURI de los contribuyentes para Mimbs Machiavelo.

Según la Fiscalía, Mimbs Machiavelo fue arrestado el 23 de mayo de 2023.

Dos años después, el 3 de abril de 2025, se declaró culpable por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y robo de propiedad gubernamental.

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