Cae supuesto “agrimensor fatulo”: le imputan 29 cargos por fraude y maltrato a envejecientes
Según la Policía, el imputado presuntamente timó a vecinos de Lares y Utuado, incluidos cinco adultos mayores
25 de abril de 2026 - 10:46 AM
25 de abril de 2026 - 10:46 AM
Un hombre de 59 años enfrenta 29 cargos luego de que presuntamente se hiciera pasar por agrimensor para timar y defraudar a ocho personas, cinco de ellas adultos mayores, en sectores de Lares y Utuado.
Contra Erick J. Mercado Torres se radicaron cinco cargos por maltrato a persona de edad avanzada, ocho por fraude, siete por apropiación ilegal grave, uno por posesión y traspaso de documentos falsos, y ocho por ejercer la profesión de agrimensura sin autorización, al amparo de la Ley 173.
Según la Policía, Mercado Torres presuntamente se hacía pasar por agrimensor y defraudó a vecinos del barrio Castañer, en Lares, y del barrio Ángeles, en Utuado.
Tras evaluar la prueba presentada en sala, la jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto por todos los delitos imputados y le señaló una fianza global de $145,000, la cual prestó mediante la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) y un fiador privado.
La vista preliminar fue pautada para el 8 de mayo.
Las autoridades exhortaron a posibles víctimas adicionales relacionadas con el supuesto “agrimensor fatulo” a comunicarse con el Plan Integral del área de Utuado a los teléfonos (787) 343-2020, (787) 894-4040 o (787) 894-7215.
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