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Cae supuesto “agrimensor fatulo”: le imputan 29 cargos por fraude y maltrato a envejecientes

Según la Policía, el imputado presuntamente timó a vecinos de Lares y Utuado, incluidos cinco adultos mayores

25 de abril de 2026 - 10:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar fue pautada para el 8 de mayo. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 59 años enfrenta 29 cargos luego de que presuntamente se hiciera pasar por agrimensor para timar y defraudar a ocho personas, cinco de ellas adultos mayores, en sectores de Lares y Utuado.

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Contra Erick J. Mercado Torres se radicaron cinco cargos por maltrato a persona de edad avanzada, ocho por fraude, siete por apropiación ilegal grave, uno por posesión y traspaso de documentos falsos, y ocho por ejercer la profesión de agrimensura sin autorización, al amparo de la Ley 173.

Según la Policía, Mercado Torres presuntamente se hacía pasar por agrimensor y defraudó a vecinos del barrio Castañer, en Lares, y del barrio Ángeles, en Utuado.

Tras evaluar la prueba presentada en sala, la jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto por todos los delitos imputados y le señaló una fianza global de $145,000, la cual prestó mediante la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) y un fiador privado.

La vista preliminar fue pautada para el 8 de mayo.

Las autoridades exhortaron a posibles víctimas adicionales relacionadas con el supuesto “agrimensor fatulo” a comunicarse con el Plan Integral del área de Utuado a los teléfonos (787) 343-2020, (787) 894-4040 o (787) 894-7215.

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Breaking NewsLaresUtuadoPolicía de Puerto RicoDepartamento de Justicia
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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