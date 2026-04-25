Cae supuesto “agrimensor fatulo”: le imputan 29 cargos por fraude y maltrato a envejecientes

Un hombre de 59 años enfrenta 29 cargos luego de que presuntamente se hiciera pasar por agrimensor para timar y defraudar a ocho personas, cinco de ellas adultos mayores, en sectores de Lares y Utuado.

Contra Erick J. Mercado Torres se radicaron cinco cargos por maltrato a persona de edad avanzada, ocho por fraude, siete por apropiación ilegal grave, uno por posesión y traspaso de documentos falsos, y ocho por ejercer la profesión de agrimensura sin autorización, al amparo de la Ley 173.

Según la Policía, Mercado Torres presuntamente se hacía pasar por agrimensor y defraudó a vecinos del barrio Castañer, en Lares, y del barrio Ángeles, en Utuado.

Tras evaluar la prueba presentada en sala, la jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto por todos los delitos imputados y le señaló una fianza global de $145,000, la cual prestó mediante la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) y un fiador privado.

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La vista preliminar fue pautada para el 8 de mayo.