Ladrones huyen con botín de $90,000: se llevan Rolex, joyas y dinero en efectivo
Los sujetos llegaron en una motora sin tablilla, armados y con el rostro cubierto a Puerto Nuevo, según la Policía
25 de abril de 2026 - 12:10 PM
25 de abril de 2026 - 12:10 PM
Las autoridades investigan un robo a mano armada reportado en la tarde del viernes, luego de que dos individuos despojaran a un hombre de dinero en efectivo y joyas de alto valor en Puerto Nuevo, San Juan.
Según el informe preliminar de la Policía, el perjudicado manifestó que, mientras se encontraba frente a su residencia, llegaron dos individuos a bordo de una motora color azul, estilo “chuma” y sin tablilla.
El querellante indicó que, mediante amenaza e intimidación y apuntándole con un arma de fuego, los individuos, que tenían el rostro tapado, lo despojaron de $1,000 en efectivo, así como de varias prendas de valor.
Entre las prendas robadas se encuentra una cadena de oro estilo cubana de 18 quilates, una pulsera de oro de 18 quilates y un reloj marca Rolex modelo Presidente en oro.
El valor total de la propiedad hurtada fue estimado en aproximadamente $90,000, confirmó la Policía.
El agente Chisthian Bruno, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
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