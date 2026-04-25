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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ladrones huyen con botín de $90,000: se llevan Rolex, joyas y dinero en efectivo

Los sujetos llegaron en una motora sin tablilla, armados y con el rostro cubierto a Puerto Nuevo, según la Policía

25 de abril de 2026 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades investigan un robo a mano armada reportado en la tarde del viernes, luego de que dos individuos despojaran a un hombre de dinero en efectivo y joyas de alto valor en Puerto Nuevo, San Juan.

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Según el informe preliminar de la Policía, el perjudicado manifestó que, mientras se encontraba frente a su residencia, llegaron dos individuos a bordo de una motora color azul, estilo “chuma” y sin tablilla.

El querellante indicó que, mediante amenaza e intimidación y apuntándole con un arma de fuego, los individuos, que tenían el rostro tapado, lo despojaron de $1,000 en efectivo, así como de varias prendas de valor.

Entre las prendas robadas se encuentra una cadena de oro estilo cubana de 18 quilates, una pulsera de oro de 18 quilates y un reloj marca Rolex modelo Presidente en oro.

El valor total de la propiedad hurtada fue estimado en aproximadamente $90,000, confirmó la Policía.

El agente Chisthian Bruno, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan Juan
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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