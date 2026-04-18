Giro inesperado: hombre admite caída por escaleras y niega haber sido víctima de robo

Un caso de supuesto robo reportado en Humacao dio un giro inesperado este sábado durante la investigación de la Policía, luego de que el perjudicado, de 73 años, ofreciera a los agentes una versión distinta.

Según el informe preliminar, la nueva versión del perjudicado provocó que la Policía reclasificara el caso de robo a incidente desgraciado. Pero, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué fue lo que ocurrió?

La versión inicial indicaba que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un hombre que habría sufrido una caída en un establecimiento ubicado en la avenida Font Martelo.

Sin embargo, el perjudicado aclaró posteriormente que esa no fue la versión correcta de los hechos. De esta forma, surgió una segunda versión en la que indicó que fue agredido en el rostro y que cayó al suelo.

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Acto seguido, según la nueva declaración del perjudicado, alguien habría aprovechado la situación para despojarlo de su cartera negra, en cuyo interior guardaba documentos, un celular y $300 en efectivo.

Sin embargo, un informe actualizado reveló que el adulto mayor manifestó una versión distinta de los hechos. Explicó que, mientras subía las escaleras de su casa, que estaban mojadas, sufrió una caída y se golpeó en el rostro, lo que le ocasionó una herida abierta.

Tras la caída, el hombre alegó que caminó hasta un garaje de gasolina cercano, donde fue atendido por paramédicos, quienes posteriormente lo transportaron a una institución hospitalaria del área.

De acuerdo con la Policía, el perjudicado requirió ocho puntos de sutura en el párpado del ojo derecho, y su condición fue descrita como estable.

La Uniformada confirmó que el hombre se retractó de la versión del robo y admitió que no fue agredido ni despojado de sus pertenencias. De hecho, los artículos fueron encontrados en el interior de su vehículo.