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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Planificadora financiera alerta sobre uso de su imagen en esquemas de fraude en las redes sociales

La empresaria Hilsies Fariña rechazó cualquier vínculo con las estafas reportadas el miércoles a la Policía

17 de abril de 2026 - 3:48 PM

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Fotografía que muestra la aplicación Telegram en un teléfono móvil en Kaarst, Alemania (EFE).
Dos querellas de fraude reportadas con solo horas de diferencia en la mañana de este miércoles revelaron un posible esquema de fraude a través de las redes sociales utilizando la aplicación Telegram como método de comunicación.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La empresaria y planificadora financiera certificada (CFPC), Hilsies Fariña, rechazó tener relación alguna con estafas publicadas en las redes sociales, en las que se utilizaron su nombre e imagen, que llevaron a dos querellas radicadas ante la Policía en la zona de Carolina.

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Fariña indicó, en declaraciones escritas, que no ha autorizado a ninguna persona, entidad o tercero a actuar en su representación para ofrecer productos, servicios o inversiones bajo dichas condiciones.

“No tienen ninguna relación conmigo. Jamás voy a contactar para pedir dinero. Mi trabajo es educar en finanzas a las personas para que ellas mismas tomen sus decisiones, con conocimiento y confianza. Nadie que les solicite dinero por alguna red social u alguna otra vía, es parte de mi equipo de trabajo”, señaló Fariña en el escrito.

“El presunto modo de operar se basa en contactar a la potencial víctima a través de plataformas de mensajería y cuentas falsas en redes sociales a nombre de ‘Infusion Hilsies’, para solicitar dinero o datos personales prometiendo ‘dinero garantizado en criptomonedas’ o ‘incrementar el valor de una aportación de dinero’, y luego robar y desaparecer", añadió.

La empresaria señaló que sus canales oficiales de Infusion Hilsies-Hilsies Fariña son www.hilsiesfarina.com; en YouTube como @hilsiesFarina; en Instagram como @infusionhilsies; en TikTok como Hilsies Fariña infusionhilsies y Facebook como Infusion Hilsies.

Utilizaron Telegram

Las dos querellas reportadas el miércoles se hicieron con apenas horas de diferencia en la región poliaca de Carolina.

En el primer caso, una mujer de 38 años y residente de Trujillo Alto, denunció haber sido timada luego de responder a un anuncio en las redes sociales de una empresa identificada como “Infusion Hilsies”, que, supuestamente, se dedica a inversiones y a la organización de finanzas personales.

La querellante entabló comunicación con un representante de la supuesta empresa a través de la aplicación Telegram, quien le pidió realizara tres depósitos por ATH Móvil y tres directo a una cuenta del Banco Popular de Puerto Rico. En total, las transacciones fueron de $3,100.

“Infusion Hilsies” prometió a la perjudicada invertir esa cantidad y obtener dividendos por $20,000.

En el segundo incidente, reportado por un residente en el barrio Trujillo Bajo, en Carolina, un representante de la misma empresa presuntamente comenzó a comunicarse con la víctima utilizando las mismas tácticas.

En esta ocasión, el perjudicado realizó dos transacciones por ATH Móvil y un depósito a la misma institución bancaria por un total de $2,900, también con la promesa de que obtendría una ganancia de $20,000.

Luego de enviar el dinero, el hombre se percató de que había sido timado.

Las pesquisas están a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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