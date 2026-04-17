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Atentos en la laguna de Condado tras reporte de supuestas descargas residuales

Las autoridades se mantienen alertas pese a que, al momento, no se detectado un evento activo

17 de abril de 2026 - 4:20 PM

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Laguna del Condado. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Personal del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan indicó que permanece atento ante informes de presuntas descargas de aguas residuales reportadas el jueves en el área de la laguna de Condado, cerca de la calle Joffre.

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La directora ejecutiva del Estuario, Brenda Torres Barreto, indicó que, de momento, no se observan eventos activos. Torres Barreto explicó a El Nuevo Día que, tras recibir la alerta, se comunicaron con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cuyos técnicos inspeccionaron la estación de bombas de aguas usadas en la zona.

“Ellos, en efecto, fueron y revisaron la operación (…) y le informaron a nuestros técnicos que todo estaba operando bien, en específico la estación de bombas de agua servidas en la calle Joffre”, explicó.

No obstante, la funcionaria aclaró que el Programa del Estuario no pudo validar directamente lo ocurrido, pues no contaba con personal en el área al momento del incidente, aunque subrayó que la información ciudadana es clave para activar estos procesos.

“Los ojos de nosotros son los residentes y sus observaciones para mí tienen mucho peso”, sostuvo.

Torres Barreto explicó que este tipo de estaciones, si pierden energía, pueden desviar aguas residuales, por lo que han recomendado a la corporación pública su automatización para detectar fallas en tiempo real y prevenir impactos a la salud pública y al ambiente.

Así lucen las boyas que el Estuario de la Bahía de San Juan instalará en cinco de sus cuerpos de agua.Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario.La instalación de las otras cinco boyas adicionales a la instalada en la Laguna San José deberá completarse en marzo.
1 / 10 | Remoto y en tiempo real: así funciona el nuevo sistema de monitoreo del Estuario de la Bahía de San Juan. Así lucen las boyas que el Estuario de la Bahía de San Juan instalará en cinco de sus cuerpos de agua. - Suministrada

“Esto es un asunto al que nosotros le prestamos atención, pero en el día de ayer esta fue la contestación que nos mencionaron”, indicó.

Añadió que, según una residente, ya no se observaban descargas en el área este viernes, por lo que, de haber ocurrido, pudo tratarse de un evento puntual. Sin embargo, advirtió que existe el factor de dilución, lo que podría dificultar detectar posteriormente lo ocurrido.

“Si no es recurrente, quizás no podamos percibir lo que pasó(...) pero si es continuo, definitivamente podemos validarlo”, dijo.

Torres Barreto indicó que, tras recibir el aviso, orientaron a la residente que reportó el evento a mantenerse vigilante y notificar cualquier recurrencia.

Torres Barreto indicó que enviarán equipo de monitoreo al área en los próximos días.

Explicó que una descarga continua podría provocar un desbalance químico en el sistema del estuario debido a la entrada de nutrientes y contaminantes, lo que afectaría ecosistemas como las praderas de hierbas marinas y otros recursos acuáticos.

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El programa anticipó que 1,500 voluntarios en todo el archipiélago tomaran muestras de cuerpos de agua y los reportaran a la base de datos Earth Echo.

Torres Barreto añadió que, como parte del protocolo, notifican a las agencias responsables de la infraestructura para que atiendan este tipo de situaciones, y reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier evento similar.

La directora ejecutiva agradeció a la ciudadanía por visibilizar este tipo de situaciones y reiteró la importancia de reportarlas oportunamente.

“Agradecemos a los ciudadanos por traer a la luz pública asuntos como estos, que son muy importantes. Las descargas sanitarias tienen un impacto a la salud pública que no se puede pasar por alto”, expresó.

Añadió que la laguna de Condado es un recurso que ha sido desarrollado con el esfuerzo conjunto de agencias, municipios y residentes, por lo que subrayó la necesidad de continuar protegiéndolo.

“Las emergencias ocurren. Lo más importante es tener conocimiento inmediato, en tiempo real, para poder prevenir impactos a la salud de las personas, especialmente de quienes utilizan activamente la laguna para recrearse”, puntualizó.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la AAA y aguarda por una respuesta.

El Estuario de la Bahía de San Juan inauguró un nuevo vivero en el Centro TAU, en Loíza, donde se suplirá la siembra para el Proyecto de Resiliencia Costera del área metropolitana.El nuevo vivero ayudará a reforestar diferentes zonas costeras desde Loíza hasta Toa Baja, principalmente afectadas por la avanzada erosión.Jorge Bauzá y Andreína Alexatos, del Estuario, explican a Luz Bou Rivera, del Banco Popular, y Orlando Morales, de la Fundación Ricky Martin, las cualidades de los mangles en los ecosistemas costeros.
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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