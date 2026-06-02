¿Cuándo debo llamar al 9-1-1?: conoce las diferencias entre “una urgencia y una emergencia”

Antes de marcar el “9-1-1″ en el telefóno por una urgencia como no encontrar a tu mascota o tus llaves, evalúa si se trata en realidad de una emergencia, pues la llamada puede retrasar la atención de personas que enfrentan situaciones de vida o muerte, subrayó el comisionado del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, José Reyes Cañada.

Entre las 4,800 y 4,900 llamadas que reciben a diario, Reyes Cañada estimó que el “70% no son emergencias”, por lo que la dependencia lanzó este martes la campaña educativa “No es lo mismo una urgencia que una emergencia. Usa el 9-1-1 con responsabilidad. Aquí salvamos vidas”.

“El uso incorrecto del 9-1-1 puede retrasar la atención de personas que enfrentan situaciones críticas como un infarto, un accidente grave, un incendio o un incidente de violencia. Nuestro personal está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para coordinar respuestas rápidas y efectivas ante emergencias reales. Queremos fomentar una cultura de responsabilidad ciudadana porque cada segundo cuenta y cada llamada importa”, expresó Reyes Cañada.

PUBLICIDAD

La campaña busca aclarar la diferencia entre una emergencia y una urgencia, y tendrá material educativo en diferentes plataformas.

Una emergencia es “cualquier situación que representa un peligro inmediato para la vida, la salud, la seguridad o la propiedad” y que requiere una respuesta urgente.

Mientras, una urgencia “puede requerir atención, pero no necesariamente la movilización inmediata de policías, paramédicos o bomberos a través del Sistema 9-1-1″.

Una de las primeras tareas de los empleados del 9-1-1 es “limpiar todas esas llamadas para solamente pasar a las unidades de respuesta las llamadas que son emergencias”.

El comisionado mencionó otros escenarios que no son emergencias, como cuando una persona reporta que “se le vació una goma”. “A lo mejor para una persona es una urgencia, pero no es lo mismo que una goma (se vacíe) en una área rural, (a) que se vacíe la goma en medio del expreso; ya eso pasaría a ser una emergencia”, comentó.

Reyes Cañada resaltó que de entre el 70% de las llamadas que resultan en urgencias, muchas son realizadas por personas de edad avanzada que viven solas. Sostuvo, además, que también reciben llamadas hechas por accidente o por menores.

“Aunque no tengan chip o no estén conectados, llama (los celulares modernos están diseñados para poder cursar llamada al 9-1-1 aunque la unidad no tenga una tarjeta SIM). Si se lo das al nene (par)a jugar y de casualidad marca 911, llama (la llamada se realiza) y esa llamada entra”, advirtió.

En cuanto a las llamadas falsas, el funcionario recordó que el artículo 238 del Código Penal prohíbe el “uso indebido de las líneas de emergencias, incluida la del 9-1-1.

PUBLICIDAD

“Hay una persona que está ahora mismo cumpliendo (una condena en) prisión por el mal uso de la línea, por hacer muchas llamadas. Intimidaba, inclusive, a los comunicadores, y eso no pasa tan frecuente, pero sí pasa”, dijo, al recordar el caso de Carlos Soto Rodríguez, quien se declaró culpable el año pasado por hacer 20,000 llamadas al 9-1-1, en 2023, si reportar una emergencia real.