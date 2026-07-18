Se intensifican los ataques en todo Oriente Medio

Dubái, Emiratos Árabes Unidos— Estados Unidos e Irán intensificaron el viernes sus ataques en todo Oriente Medio, lanzándose ataques mutuos contra infraestructuras y objetivos militares, a medida que se recrudecía su conflicto por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos amplió sus ataques contra Irán al bombardear más puentes e instalaciones energéticas y derribar una torre en un puerto iraní clave, cumpliendo así las amenazas del presidente Donald Trump de presionar a Teherán para que relaje su control sobre la vía navegable, vital para el suministro energético mundial.

Como respuesta, Irán lanzó misiles contra países aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, entre ellos Catar —que actuaba como mediador en la guerra— y Kuwait, donde resultó dañada una de las plantas desalinizadoras de agua de este país desértico.

La región ha sido escenario de días de ataques recíprocos en un conflicto cada vez más centrado en el control del estrecho, y el fracaso de un alto el fuego provisional no deja entrever un final claro para la guerra que comenzó hace más de cuatro meses.

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El Mando Central de Estados Unidos anunció a última hora del viernes que había lanzado su séptima noche consecutiva de ataques destinados a debilitar las fuerzas armadas de Irán. A primera hora del sábado, informó de que los ataques habían alcanzado “instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenes subterráneos de armas y capacidades marítimas”.

Las autoridades iraníes afirman que los recientes ataques estadounidenses han causado la muerte de decenas de personas y han dejado cientos de heridos, y este viernes se han registrado nuevas víctimas, mientras que el ejército estadounidense también ha reconocido que hay más militares heridos.

En un comunicado emitido a primera hora del sábado, el ejército iraní afirmó que dos petroleros explotaron y se incendiaron al intentar atravesar una zona minada en el estrecho de Ormuz. No facilitó más detalles, y Estados Unidos desmintió la noticia. “Eso es falso”, afirmó el CENTCOM en una publicación en las redes sociales.

Irán cerró de hecho el estrecho al tráfico marítimo después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Esto provocó una subida vertiginosa del precio del petróleo y otorgó a Irán una ventaja significativa en las negociaciones. El precio del petróleo subió el viernes por encima de los 86 dólares el barril, cerca de su nivel más alto en un mes, mientras que los cruces por el estrecho cayeron a su nivel más bajo en tres semanas, según un servicio internacional de seguimiento del transporte marítimo.

En un discurso dirigido al público estadounidense el jueves por la noche, Trump insistió en que la guerra iba bien. “También estamos logrando grandes victorias en Irán, y veréis los frutos de ese esfuerzo muy, muy pronto”, afirmó.

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Antes de que estallara la guerra, Estados Unidos había mantenido conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. Trump se enfrenta ahora a presiones políticas para poner fin a la guerra y evitar el tipo de conflicto prolongado en Oriente Medio contra el que había hecho campaña.

Puentes e “infraestructura eléctrica” afectados en Irán

Los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron durante la noche del jueves al viernes varios puentes de la provincia de Hormozgán, al sur de Irán, según informó la televisión estatal iraní. Los ataques afectaron a Bandar Khamir, una ciudad situada en la costa iraní, junto al estrecho de Ormuz.

Varias mujeres se sientan junto a una pancarta que dice en inglés "Maten a Trump" durante una manifestación progubernamental, el viernes 17 de julio de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Las acciones de protesta en los puentes de la autopista y la vía férrea parecían tener como objetivo aislar Bandar Abbas, el principal puerto de Irán, de las carreteras que conducen a la región central de la República Islámica y, desde allí, a Teherán, la capital.

Irán reconoció por primera vez el viernes los “ataques contra la infraestructura eléctrica” perpetrados durante la campaña de ataques aéreos de Estados Unidos, cuando su Ministerio de Energía hizo un llamamiento a la población para que redujera el consumo de electricidad en las provincias del sur “que sufren un calor extremo”. El ministerio no especificó qué instalaciones habían sido alcanzadas.

Las autoridades iraníes han informado de que al menos 46 personas han perdido la vida y más de 400 han resultado heridas en los recientes ataques estadounidenses, entre ellas ocho personas que murieron en un ataque contra un puente el viernes.

Las autoridades estadounidenses reconocieron que otros 13 militares estadounidenses —10 soldados del Ejército y tres marineros de la Armada— habían resultado heridos desde el lunes, pero no dieron más detalles. Desde que comenzó la guerra, 14 militares estadounidenses han perdido la vida y 427 han resultado heridos.

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Se derrumba una torre en un puerto estratégico tras ataque estadounidense

Los ataques del viernes provocaron el derrumbe de una torre en el puerto iraní de Chabahar, en el golfo de Omán, una ruta comercial clave para el vecino Afganistán, país sin litoral, según informó la agencia estatal de noticias IRNA y confirmó posteriormente el ejército estadounidense.

El puerto de Chabahar, que Irán había estado gestionando con el apoyo de la India, ha sido objeto de repetidos ataques aéreos estadounidenses.

Irán afirmó que la torre supervisa el tráfico comercial que entra en el puerto. Sin embargo, el Mando Central señaló que formaba parte de una red de vigilancia marítima utilizada por la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar iraní, para «rastrear y localizar» buques comerciales en el estrecho.

El viernes por la noche, los medios de comunicación estatales iraníes informaron de explosiones en diversas zonas de Irán, entre ellas el centro y el sur del país. Las autoridades locales afirmaron que Estados Unidos había lanzado un ataque en las inmediaciones de la ciudad de Ahvaz, sin dar más detalles. La agencia IRNA también informó de que se habían oído explosiones en Lar, Yazd y Sirik.

Irán toma represalias contra Catar

El viernes, Catar advirtió en dos ocasiones a la población que se pusiera a cubierto, mientras una lluvia de misiles iraníes se abatía sobre el país. La gente oyó explosiones en el cielo mientras los sistemas de defensa aérea disparaban para interceptar los misiles. El Ministerio del Interior de Catar informó de que los escombros caídos hirieron a un niño.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Irán también lanzó ataques contra Baréin y Kuwait en la madrugada del viernes.

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En Kuwait, las autoridades afirmaron que Irán había atacado una central eléctrica y una planta desalinizadora de agua, causando daños generalizados en las instalaciones. Kuwait indicó que había extinguido el incendio y que estaba trabajando para evaluar los daños y restablecer el funcionamiento de la central. Aproximadamente el 90 % del agua potable del país procede de la desalinización.

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait afirmó que los ataques con drones iraníes contra las «instalaciones y campamentos» de su ejército causaron heridos entre el personal, sin especificar el número.

El ejército jordano ha afirmado que este viernes por la mañana interceptó tres misiles lanzados desde Irán.

El viernes por la mañana también se escucharon explosiones en Irbil y Sulaymaniyah, en la región kurda semiautónoma del norte de Irak, mientras los sistemas de defensa aérea respondían al fuego enemigo. Al parecer, el ataque tenía como objetivo al grupo disidente kurdo iraní Komala y causó la muerte de al menos nueve personas y dejó varios heridos, según informó un funcionario que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Irán no reivindicó el ataque de inmediato, pero ya ha atacado Komala en otras ocasiones.

También el viernes, un petrolero fue objeto de un ataque mientras atravesaba el estrecho de Ormuz por la ruta más cercana a Omán, según informó el ejército británico. El informe del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el buque sufrió daños leves y que ningún miembro de la tripulación resultó herido.

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Irán no reconoció de inmediato ningún ataque. En los últimos días, ha atacado abiertamente a buques que circulaban por esa ruta, supervisada por el ejército estadounidense y concebida para quedar fuera del control de Teherán.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

Ataques se producen mientras ambos países se disputan el estrecho de Ormuz

Irán ha afirmado que el estrecho debe estar bajo su control exclusivo y que los buques deben pagar tasas a Teherán, a pesar de que, desde hace décadas, la comunidad internacional lo considera una vía navegable internacional.

En los últimos días, Trump ha vuelto a amenazar con atacar centrales eléctricas y puentes iraníes para intentar obligar a Irán a relajar su control sobre el estrecho, por el que, en tiempos de paz, pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados. Estados Unidos también ha vuelto a imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes para detener sus envíos de crudo.

Según MarineTraffic.com, el jueves, el número de travesías por el estrecho descendió hasta su mínimo en tres semanas, con tan solo ocho buques.