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Cartero retirado es imputado por presunta agresión sexual contra su hijastra

Los hechos ocurrieron en 2022 en los predios de un residencial público en San Juan

18 de julio de 2026 - 9:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael García Hernández, un cartero retirado de 38 años, fue imputado de agresión sexual contra su hijastra de 14 años. (Ramon Tonito Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra un cartero pensionado que, supuestamente, mantuvo un patrón de abuso sexual contra su hijastra de 14 años.

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La Policía indicó, en declaraciones escritas, que la fiscal Shana G. Gould formuló cargos contra Michael García Hernández, de 38 años, por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores.

Tras analizar la prueba, Durán Ortiz encontró causa para arresto en todos los cargos y señaló una fianza de $15,000 que García Hernández prestó mediante un fiador privado. No se indicó la fecha de la vista preliminar.

Según confirmó a El Nuevo Día la teniente Lemid Ramos, directora de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, García Hernández, residente en el residencial Nemesio R. Canales, supuestamente mantuvo el patrón de abuso durante el 2022.

“Él es un cartero retirado y la víctima es su hijastra. Él todavía era cartero al momento de los hechos”, dijo Ramos.

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Breaking NewsAgresión sexualMenores de edadResidencial Nemesio R. CanalesHato ReyPolicía de Puerto RicoCICTribunal de San Juan
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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