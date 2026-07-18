Cartero retirado es imputado por presunta agresión sexual contra su hijastra

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra un cartero pensionado que, supuestamente, mantuvo un patrón de abuso sexual contra su hijastra de 14 años.

La Policía indicó, en declaraciones escritas, que la fiscal Shana G. Gould formuló cargos contra Michael García Hernández, de 38 años, por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores.

Tras analizar la prueba, Durán Ortiz encontró causa para arresto en todos los cargos y señaló una fianza de $15,000 que García Hernández prestó mediante un fiador privado. No se indicó la fecha de la vista preliminar.

Según confirmó a El Nuevo Día la teniente Lemid Ramos, directora de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, García Hernández, residente en el residencial Nemesio R. Canales, supuestamente mantuvo el patrón de abuso durante el 2022.