Arrestan a hombre imputado de cometer actos lascivos contra una menor en Santurce
Los hechos que se le imputan ocurrieron en enero pasado frente a un negocio de la calle Loíza
18 de julio de 2026 - 8:26 PM
18 de julio de 2026 - 8:26 PM
La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa, en la tarde del viernes, contra un hombre de 46 años y de estatus migratorio no definido que, supuestamente, cometió actos lascivos contra una menor.
El fiscal Jason Rivera Delgado formuló cargos por actos lascivos y maltrato de menores contra Selcio Miguel Segura Cabral.
Durán Ortiz encontró causa para arresto y fijó una fianza de $50,000 que no pudo prestó. De momento, la Policía no indicó la fecha en la que se celebrará la vista preliminar.
La pesquisa de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan sostiene que los hechos ocurrieron el 18 de enero, a las 9:00 p.m., en la calle Loíza de Santurce.
Segura Cabral, supuestamente, cometió los actos contra una niña de 12 años frente al negocio Woops Minimart, ubicado en la esquina de la calle Tapia con la calle Loíza.
De acuerdo con la información suministrada, el imputado es vecino y amigo de la familia de la víctima.
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