Genera PR sostiene que tomará más tiempo poner en marcha la Unidad 6 de la central Costa Sur

La Unidad 6 de la central Costa Sur, en Guayanilla, recibió el visto bueno para comenzar el proceso de arranque cerca de lass 2:00 p.m. de este viernes, pero normalizar las operaciones y generación de energía podría extenderse hasta el fin de semana.

“Recibimos el ‘go’ (visto bueno) a las 2:00 p.m. del viernes, así que todavía estamos en esa fase. Con estas unidades, una vez salen de servicio, nos toma fácil, entre 10 y 12 horas en lo que arrancan nuevamente”, explicó el vicepresidente de Asuntos Públicos de Genera PR, Iván Báez, vía telefónica.

“Con la Unidad 6 todavía estamos en ese proceso de arranque. Estamos haciendo evaluaciones y demás, pero esa unidad tomará horas en arrancar”, añadió.

Báez no precisó cuándo las operaciones en la generadora podrían regresar a la normalidad.

“No me atrevería a asegurar que durante la madrugada del sábado podría volver a estar en funciones, porque los muchachos están allí trabajando 24 horas, pero yo estimo que en el fin de semana podríamos estar ya retornando varias de esas unidades en servicio y estar en una mejor posición”, aseguró.

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Patio de interruptores de la Central Costa Sur en Guayanilla que es compartido por LUMA Energy, Genera PR y Ecoeléctrica. (Suministrada)

La Unidad 6 de Costa Sur salió abruptamente de servicio a las 8:26 p.m. del jueves luego que, supuestamente, se registró una explosión en el patrio de interruptores hacia donde sale la generación de la unidad a las líneas de transmisión de 230 kiolvoltios (kv), según explicó el zar de Energía, Josué Colón, horas despues de ocurrir el evento.

La salida de la Unidad 6 provocó una pérdida de 350 megavatios (MW) de generación y causó el segundo apagón del día, pues más temprano el jueves, la Unidad 5 también salió de servicio al experimentar una falla de caldera.

No obstante, Hugo Sorrentini, director de Estrategias de Marca y Medios de LUMA Energy, dijo que el personal que inspeccionó el patio de interruptores no encontró evidencia alguna de una explosión.

“Completamos la inspección del patio de interruptores en los predios de la central y que compartimos LUMA, Genera PR y Ecoeléctrica, y no encontramos ninguna evidencia de que haya habido alguna explosión o algún daño, así que esa no fue la causa de la avería”, enfatizó.

Hasta las 7:30 p.m. del viernes, ambas unidades de Costa Sur permanecían apagadas.

El evento con la Unidad 5 dejó a sobre 190,000 clientes sin servicio de energía, mientras que la salida de la Unidad 6 dejó sin luz a más de 170,000.

Báez sostuvo que se toman todas las medidas para evitar una sobrecarga en la unidad.

“Hay que tomar en consideración también todas las medidas de seguridad, precisamente por lo que pasó ayer, que tuvimos ese ‘sopetazo’ y no podemos darnos el lujo de que vuelva a pasar”, dijo.

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“Ha sido una racha de averías que se están atendiendo y el enfoque es que en la medida que se vayan atendiendo podemos ir volviendo a la normalidad”, enfatizó.

A las 7:00 p.m. el estatus del servicio del consorcio, reflejado en su página web, mostraba una generación total de 2,689 MW, y apenas 1 MW disponible como reserva.

Mientras, a la misma hora, el portal de estatus del servicio de LUMA Energy registraba 110,139 abonados sin energía eléctrica, concentrados en las zonas de Bayamón, Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce y San Juan.