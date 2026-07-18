Thomas Rivera Schatz solicita la salida de Francisco Domenech e Itza García

Las FEI Fabiola Acarón Porrata Doria e Ileana Agudo Calderón ahora tendrán 45 días adicionales para “realizar esta nueva investigación de forma simultánea” con la pesquisa de la OGPe, Almodóvar Vélez y Neuman Rivera.

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En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Rivera Schatz solicitó a González tomar acción para remover a Domenech y García de sus cargos, o que los propios funcionarios se retiren.

“Por consideraciones derivadas de la prudencia y la decencia(,) resulta incompatible que Francisco Domenech e Itza García permanezcan en sus puestos siendo tarjeta(s) de una investigación por corrupción y conducta antiética”, escribió Rivera Schatz en su mensaje.

“Si aprecian a la gobernadora(,) se retiran ellos mismos (en referencia a Domenech y García). Si no lo hacen, la gobernadora debe actuar. Los poderes concecidos en la Orden Ejecutiva 2025-008 se tornan insostenibles en manos de quienes enfrentan tan graves señalamientos”, añadió el líde senatorial.

Más temprano en el día, Rivera Schatz denunció que el Departamento de Justicia revocó el destaque de nueve de sus empleados en el Senado, y luego resaltó que la acción pudo haber constituido “represalia” e “interferencia indebida”.

Rivera Schatz añadió que tres de los fiscales a quienes se les revocaron sus destaques, supuestamente, guardan relación directa con la pesquisa contra Domenech y García.