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Thomas Rivera Schatz solicita la salida de Francisco Domenech e Itza García

El líder senatorial señaló que los funcionarios deben retirarse, y si no, que la gobernadora Jenniffer González debe tomar acción

17 de julio de 2026 - 7:24 PM

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Thomas Rivera Schatz solicitó la salida de Francisco Domenech e Itza García en una publicación en su cuenta de Facebook. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El presidente del Senado, Thomas Rivera Shchatz, solicitó, en la tarde de este viernes, a la gobernadora Jenniffer González que remueva a Francisco Domenech y a Itza García, secretario y subsecretaria de la Gobernación, respectivamente, al ser objetos de una investigación por parte de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

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La OPFEI informó, este viernes, que autorizó a las fiscales especiales independientes (FEI) a expandir la pesquisa sobre irregularidades en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), según detalló el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, en una querella que propició la investigación inicial contra el exsecretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, y la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera.

Las FEI Fabiola Acarón Porrata Doria e Ileana Agudo Calderón ahora tendrán 45 días adicionales para “realizar esta nueva investigación de forma simultánea” con la pesquisa de la OGPe, Almodóvar Vélez y Neuman Rivera.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Rivera Schatz solicitó a González tomar acción para remover a Domenech y García de sus cargos, o que los propios funcionarios se retiren.

Por consideraciones derivadas de la prudencia y la decencia(,) resulta incompatible que Francisco Domenech e Itza García permanezcan en sus puestos siendo tarjeta(s) de una investigación por corrupción y conducta antiética”, escribió Rivera Schatz en su mensaje.

Si aprecian a la gobernadora(,) se retiran ellos mismos (en referencia a Domenech y García). Si no lo hacen, la gobernadora debe actuar. Los poderes concecidos en la Orden Ejecutiva 2025-008 se tornan insostenibles en manos de quienes enfrentan tan graves señalamientos”, añadió el líde senatorial.

Más temprano en el día, Rivera Schatz denunció que el Departamento de Justicia revocó el destaque de nueve de sus empleados en el Senado, y luego resaltó que la acción pudo haber constituido “represalia” e “interferencia indebida”.

Rivera Schatz añadió que tres de los fiscales a quienes se les revocaron sus destaques, supuestamente, guardan relación directa con la pesquisa contra Domenech y García.

González, entretanto, resaltó en declaraciones escritas que Domenech y García cooperarán durante el proceso “para que no quede sombra de duda una vez finalizada la investigación”.

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Thomas Rivera SchatzFrancisco DomenechItza GarcíaSenado de Puerto RicoPolitankJenniffer González
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