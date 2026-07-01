Imputan a octogenario de Aguadilla por presunta agresión sexual contra menor de 13 años

El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, determinó en la tarde de este miércoles, causa para arresto contra Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, de 83 años y residente del pueblo de Aguadilla, por presuntamente agredir sexualmente a una menor de 13 años, informó la Policía.

La fiscal Ruth Hernández Méndez radicó un cargo por agresión sexual y otro por actos lascivos.

Alfaro Alfaro le fijó una fianza de $20,000, la cual pudo prestar a través de un fiador privado, quedando en libertad con supervisión electrónica hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 16 de julio.

Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, de 83 años residente del pueblo de Aguadilla, enfrenta cargos por agresión sexual y actos lascivos contra una menor de 13. (Suministrada)

Según se desprende de la investigación realizada por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía en Aguadilla, el imputado presuntamente cometió los actos contra la menor durante el 2023.