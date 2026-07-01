Imputan a octogenario de Aguadilla por presunta agresión sexual contra menor de 13 años
Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, quedó en libertad luego de prestar la fianza impuesta por el tribunal
1 de julio de 2026 - 6:04 PM
1 de julio de 2026 - 6:04 PM
El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, determinó en la tarde de este miércoles, causa para arresto contra Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, de 83 años y residente del pueblo de Aguadilla, por presuntamente agredir sexualmente a una menor de 13 años, informó la Policía.
La fiscal Ruth Hernández Méndez radicó un cargo por agresión sexual y otro por actos lascivos.
Alfaro Alfaro le fijó una fianza de $20,000, la cual pudo prestar a través de un fiador privado, quedando en libertad con supervisión electrónica hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 16 de julio.
Según se desprende de la investigación realizada por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía en Aguadilla, el imputado presuntamente cometió los actos contra la menor durante el 2023.
No se especificó si la menor es pariente del imputado.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: