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Imputan a octogenario de Aguadilla por presunta agresión sexual contra menor de 13 años

Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, quedó en libertad luego de prestar la fianza impuesta por el tribunal

1 de julio de 2026 - 6:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El magistrado se reservó su decisión para emitirla por escrito en los próximos días. (GFR Media)
Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, de 83 años residente del pueblo de Aguadilla, enfrenta cargos por agresión sexual y actos lascivos contra una menor de 13.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, determinó en la tarde de este miércoles, causa para arresto contra Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, de 83 años y residente del pueblo de Aguadilla, por presuntamente agredir sexualmente a una menor de 13 años, informó la Policía.

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La fiscal Ruth Hernández Méndez radicó un cargo por agresión sexual y otro por actos lascivos.

Alfaro Alfaro le fijó una fianza de $20,000, la cual pudo prestar a través de un fiador privado, quedando en libertad con supervisión electrónica hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 16 de julio.

Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, de 83 años residente del pueblo de Aguadilla, enfrenta cargos por agresión sexual y actos lascivos contra una menor de 13.
Ángel A. Torres Acevedo, alias Kike, de 83 años residente del pueblo de Aguadilla, enfrenta cargos por agresión sexual y actos lascivos contra una menor de 13. (Suministrada)

Según se desprende de la investigación realizada por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía en Aguadilla, el imputado presuntamente cometió los actos contra la menor durante el 2023.

No se especificó si la menor es pariente del imputado.

Tags
Breaking NewsAguadillaAgresión sexualMenores de edadActos lascivosPolicía de Puerto Rico
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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