Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Declaran culpable a hombre por patrón de maltrato contra su hija menor

José González Rosado, de 41 años, se expone a una pena de cinco años de prisión

27 de junio de 2026 - 3:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
La pesquisa estuvo a cargo de la agente Lourdes Santiago Santiago, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un jurado halló culpable el viernes a José González Rosado, de 41 años, por someter a su hija de 15 años a un patrón de maltrato físico y emocional, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

Según la investigación, desde abril de 2023 hasta agosto de 2024, González Rosado sometió a la menor a un patrón constante de maltrato físico y emocional que incluyó agresiones en el rostro, la cabeza y otras partes del cuerpo. Además, le profería palabras de humillación y menosprecio.

Por estos hechos, González Rosado se expone a una pena máxima de cinco años de prisión.

“Los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno seguro y libre de violencia. Una de las responsabilidades más importantes que tenemos todos como sociedad es proteger a nuestros menores. Quienes se aparten de ese deber tendrán que asumir las consecuencias de sus actos”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en declaraciones escritas.

El proceso judicial inició el 19 de mayo y contó con 10 señalamientos en el tribunal. Durante el juicio, la Fiscalía de San Juan presentó ocho testigos, incluyendo a la víctima, así como prueba pericial, testifical y documental.

El juez Fernando Chalas González, del Tribunal de San Juan, señaló la vista de lectura de sentencia para el 13 de agosto.

La pesquisa estuvo a cargo de la agente Lourdes Santiago Santiago, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía.

Tags
Breaking NewsMaltrato de menoresDepartamento de JusticiaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: