Declaran culpable a hombre por patrón de maltrato contra su hija menor

Un jurado halló culpable el viernes a José González Rosado, de 41 años, por someter a su hija de 15 años a un patrón de maltrato físico y emocional, informó el Departamento de Justicia.

Según la investigación, desde abril de 2023 hasta agosto de 2024, González Rosado sometió a la menor a un patrón constante de maltrato físico y emocional que incluyó agresiones en el rostro, la cabeza y otras partes del cuerpo. Además, le profería palabras de humillación y menosprecio.

Por estos hechos, González Rosado se expone a una pena máxima de cinco años de prisión.

“Los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno seguro y libre de violencia. Una de las responsabilidades más importantes que tenemos todos como sociedad es proteger a nuestros menores. Quienes se aparten de ese deber tendrán que asumir las consecuencias de sus actos”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en declaraciones escritas.

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El proceso judicial inició el 19 de mayo y contó con 10 señalamientos en el tribunal. Durante el juicio, la Fiscalía de San Juan presentó ocho testigos, incluyendo a la víctima, así como prueba pericial, testifical y documental.

El juez Fernando Chalas González, del Tribunal de San Juan, señaló la vista de lectura de sentencia para el 13 de agosto.