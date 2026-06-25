Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Culpable exempleada del Seguro Social: robó $1.8 millones con identidades de personas muertas

Un jurado emitió un veredicto contra Myrna Faria tras una semana de juicio federal. Aquí todos los detalles.

25 de junio de 2026 - 4:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de una tarjeta del Seguro Socia. (Jenny Kane)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un jurado federal emitió el miércoles un veredicto de culpabilidad contra Myrna Faria, también conocida como Myrna Oliveras Santiago, exempleada de la Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos, tras una semana de juicio.

RELACIONADAS

Así lo confirmó el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, junto a Amy Connelly, de la SSA; Carlos Goris, agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI); y Blasdimir Rojo, inspector postal destacado en Miami.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Faria enfrentaba varios cargos por malversar y robar fondos del SSA, específicamente beneficios de jubilación, beneficios para sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares a los que sabía que no tenía derecho.

Según documentos judiciales y la evidencia presentada en el juicio, Faria trabajó en la SSA desde 1991 hasta 2019 como “especialista en seguros sociales” y “especialista en reclamaciones” en la Unidad de Apoyo de Carga de Trabajo en San Juan, Puerto Rico.

“Entre marzo de 2012 y marzo de 2024, Faria malversó y robó aproximadamente $1,812,455.10 en fondos del SSA correspondientes a beneficios de jubilación, beneficios para sobrevivientes y pagos auxiliares, a los que sabía que no tenía derecho”, dice el comunicado.

Según la Fiscalía federal, Faria utilizó su posición dentro del SSA para presentar reclamaciones falsas en nombre de otras personas, usando la identidad de individuos que murieron o que ella creía fallecidos.

De acuerdo con el esquema descrito por la Fiscalía federal, Faria presuntamente aprobaba las solicitudes fraudulentas y luego incorporaba su propia información bancaria y de dirección para recibir ilegalmente los fondos de los beneficiarios. Posteriormente, retiraba, transfería y gastaba el dinero obtenido de forma ilícita.

En un período de doce años, habría presentado y aprobado 13 reclamaciones fraudulentas.

La investigación del caso estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General del SSA, el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.

Las fiscales auxiliares especiales del Seguro Social, Vanessa D. Bonano Rodríguez y Niranjan Emani, procesaron el caso contra Faria, quien conocerá su sentencia el 29 de septiembre ante la jueza de distrito Gina R. Méndez Miró, del Tribunal federal.

La convicta enfrenta una pena obligatoria mínima de dos años de prisión federal por robo agravado de identidad, la cual deberá cumplirse de forma consecutiva a cualquier otra sentencia que se le imponga por cargos relacionados con robo de fondos del gobierno, fraude electrónico y fraude postal, lo que podría aumentar el tiempo total de encarcelamiento.

Tags
Breaking NewsFiscalía federal Tribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoSeguro SocialFBI
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: