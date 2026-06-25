Culpable exempleada del Seguro Social: robó $1.8 millones con identidades de personas muertas

Así lo confirmó el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, junto a Amy Connelly, de la SSA; Carlos Goris, agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI); y Blasdimir Rojo, inspector postal destacado en Miami.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Faria enfrentaba varios cargos por malversar y robar fondos del SSA, específicamente beneficios de jubilación, beneficios para sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares a los que sabía que no tenía derecho.

Según documentos judiciales y la evidencia presentada en el juicio, Faria trabajó en la SSA desde 1991 hasta 2019 como “especialista en seguros sociales” y “especialista en reclamaciones” en la Unidad de Apoyo de Carga de Trabajo en San Juan, Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Entre marzo de 2012 y marzo de 2024, Faria malversó y robó aproximadamente $1,812,455.10 en fondos del SSA correspondientes a beneficios de jubilación, beneficios para sobrevivientes y pagos auxiliares, a los que sabía que no tenía derecho”, dice el comunicado.

Según la Fiscalía federal, Faria utilizó su posición dentro del SSA para presentar reclamaciones falsas en nombre de otras personas, usando la identidad de individuos que murieron o que ella creía fallecidos.

De acuerdo con el esquema descrito por la Fiscalía federal, Faria presuntamente aprobaba las solicitudes fraudulentas y luego incorporaba su propia información bancaria y de dirección para recibir ilegalmente los fondos de los beneficiarios. Posteriormente, retiraba, transfería y gastaba el dinero obtenido de forma ilícita.

En un período de doce años, habría presentado y aprobado 13 reclamaciones fraudulentas.

La investigación del caso estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General del SSA, el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.

Las fiscales auxiliares especiales del Seguro Social, Vanessa D. Bonano Rodríguez y Niranjan Emani, procesaron el caso contra Faria, quien conocerá su sentencia el 29 de septiembre ante la jueza de distrito Gina R. Méndez Miró, del Tribunal federal.