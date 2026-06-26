“No ha lugar”: Supremo deniega reconsideración sometida por la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera

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El Tribunal Supremo denegó la solicitud de reconsideración de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, sobre la controversia relacionada con la procesabildad de la joven.

En resumen, la defensa de Avilés Cabrera había solicitado que se reevaluara la procesabilidad de la joven, de 18 años, que es juzgada como adulta. Desde el inicio del caso, las abogadas han insistido en que la joven no es procesable de los delitos que se le imputan.

“Examinada la ‘Urgente Moción de Reconsideración’ presentada por la parte peticionaria, se provee ‘No Ha Lugar’. Notifiquese inmediatamente (a las partes)”, sostuvo el máximo foro judicial en la resolución de una página sometida este viernes.

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Todavía queda pendiente la petición de reconsideración que hizo la defensa sobre desestimar o reclasificar el cargo de asesinato en primer grado por el crimen de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón en Aibonito.

La licenciada Emma Cristina Torres Martínez, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), presentó el escrito de 10 páginas con la intención de que el Supremo evaluara nuevamente el planteamiento.

Actualmente, Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos cada una por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por hechos que se remontan al 10 de agosto de 2025.

Imagen admitida como evidencia en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. En la misma se observa a Anthonieska Avilés Cabrera. (Suministrada)

Aunque el caso contra Cabrera Rivera ya se encuentra en etapa de juicio por jurado, con el desfile de 12 testigos a lo largo de 13 días, el de Avilés Cabrera comenzará el 29 de junio. De momento, no se ha informado si la defensa solicitará un juicio por jurado o por tribunal de derecho.

“Solicitamos la revisión de una determinación que declaró sin lugar la desestimación del pliego acusatorio sobre asesinato en primer grado, ya que durante la vista preliminar no se presentó evidencia sobre que hubiese concierto y común acuerdo de asesinar la noche de los hechos, como tampoco se probó que antes de la pelea súbita la peticionaria tuviera el propósito o plan de asesinar o causar grave daño corporal o hubiese acudido armada al desvío esa noche”, resaltó la defensa en el escrito.

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Añadieron que “según la prueba presentada, la noche de los hechos la Peticionaria no tuvo ningún problema o confrontación antes que ocurriera la pelea súbita en la que entró con el propósito de detener”.

“En medio de esa pelea, fue que la Peticionaria y la occisa se cogieron por el pelo y durante la pelea, sin que mediara pausa o tiempo de enfriamiento, la peticionaria recibió un objeto punzante con el que se alega se dio muerte a Gabriela Pratts. La pelea concluyó en el momento en que Gabriela Pratts cayó al piso”, enfatizó la defensa.

En el escrito de reconsideración, se alegó que “de la situación de hechos ocurrida en el caso de autos no se configura el delito de asesinato en primer grado pues, no existe evidencia alguna que la peticionaria tuviera la intención de asesinar esa noche antes que se viera involucrada en la pelea súbita que se formó”.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

El recurso planteó que sostener la acusación por el delito de asesinato en primer grado tendría el efecto de violentar el debido proceso de ley al “rebasar los contornos razonables de interpretación cuando existe ausencia total de prueba” sobre que Avilés Cabrera tuviera la intención de asesinar antes de la pelea.

La defensa alegó que las enmiendas a la Ley 246-2014 incorporaron el asesinato atenuado y sustituyeron el “arrebato de cólera” por la perturbación mental o emocional suficiente como excusa razonable, lo que flexibilizó los criterios para la aplicación de este delito.

Asimismo, indicó que las enmiendas en ley reconocen la figura de la súbita pendencia, asociada a peleas repentinas, que no requieren provocación previa, siempre que se demuestre la existencia de un enfrentamiento sin intención de matar.

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“No procede la acusación por asesinato en primer grado y sostenerla resulta en un fracaso de la justicia al ignorar los cambios acogidos mediante ley en la figura de asesinato atenuado, por lo que muy respetuosamente solicitamos la reconsideración”, estableció la defensa en el documento.

1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

La defensa sostuvo que no hay evidencia de coordinación entre las acusadas, ni de intención de matar a la víctima durante la pelea. Además, subrayó que los testigos de la Fiscalía de Aibonito no permiten precisar quién causó la herida mortal a Pratts Rosario.

“La noche de los hechos se formaron varias peleas simultáneamente, se formó un revolú. No existe evidencia de que la peticionaria le hiciera manifestaciones verbales a Gabriela Pratts mientras peleaban o que permaneciera golpeando el cuerpo de Gabriela Pratts cuando cayó al suelo”, indicó.

La defensa hizo referencia al testimonio de Gabriela Figueroa Arroyo, quien declaró que Avilés Cabrera presuntamente le dijo: “Gaba, Gaba, la apuñalé”, y que luego, en una conversación por la aplicación TikTok, le expresó: “Tú simplemente harás lo que diga mami”.

Los supuestos mensajes de Anthonieska Avilés Cabrera con Gabriela Figueroa. (suministrada)