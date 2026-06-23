Juicio contra Anthonieska Avilés se aplaza, aunque no por los seis meses solicitados por la defensa

Según el calendario judicial, la última etapa del proceso estaba programada para comenzar este martes en la Sala 3. Sin embargo, varias controversias pendientes provocaron que el juicio quedara pospuesto para el 29 y 30 de junio, a las 9:00 a.m.

“Tomando el 18 de junio como la fecha en que culminó el descubrimiento de prueba por parte del Ministerio Público, pues la defensa tiene diez días para que pueda prepararse. Las nuevas fechas son el 29 y 30 de junio”, manifestó Reyes Colón.

No obstante, el aplazamiento del juicio no será por el término de seis meses solicitado por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) en una moción reciente.

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De hecho, la petición de paralizar el juicio por “publicidad excesiva” y por un “término mínimo razonable de seis meses” hasta que culmine el proceso contra Elvia Cabrera Rivera, madre de Avilés Cabrera y también coacusada, finalmente no fue acogida.

La jueza superior Carol Ortiz Rivera, del Tribunal de Aibonito, emitió una resolución este martes en la que denegó formalmente la petición que hizo la representación legal de la acusada, de 18 años, quien es juzgada como adulta en este caso criminal.

“Evaluado el documento titulado: “Moción Reclamando Publicidad Adversa y Solicitud de Remedio” este Tribunal determina lo siguiente: No Ha Lugar", indica la resolución, que consta de una página y fue emitida este martes por la togada.

La controversia terminó en manos de Ortiz Rivera luego de que Reyes Colón refiriera el asunto a la jueza administradora de la Región Judicial de Aibonito, Marielem Padilla Cotto, para que otro juez o jueza resolviera la petición de la representación legal.

“En aras de proteger y mantener la apariencia de imparcialidad, se refiere al Juez Administrador para su asignación al Juez o Jueza que corresponda”, establece la resolución emitida el 18 de junio por Reyes Colón, quien tiene asignado ver el juicio en su fondo.

Los nuevos movimientos en el caso surgen a días de que el Tribunal Supremo rechazara paralizar el juicio, en respuesta a peticiones de la defensa, que había quedado insatisfecha con determinaciones emitidas por el Tribunal de Aibonito y el Tribunal de Apelaciones.

Avilés Cabrera y su madre enfrentan dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el uso y/o portación de arma blanca.

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Trasfondo del caso

Los hechos se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, durante la celebración del “Gran Cierre de Verano Municipal” en Aibonito. En medio de la actividad, se registraron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito.

Como resultado, dos menores resultaron heridos con un arma blanca, incluida Pratts Rosario, quien fue llevada a la sala de emergencias del hospital Menonita, donde la doctora Carla Mercado certificó el fallecimiento a las 12:35 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025.

Mientras, Chrisangel González Rodríguez, el otro joven herido en la trifulca, recibió asistencia médica, se recuperó de las heridas y señaló a Avilés Cabrera como la persona que había agredido a su mejor amiga “Lela”, como le decían a la víctima, según la Policía.

Tras estos hechos, comenzaron a viralizarse en las redes sociales publicaciones con las fotografías de las acusadas, quienes eran señaladas como las responsables del crimen, mientras las autoridades pedían espacio para continuar con la investigación.

Finalmente, la Fiscalía de Aibonito formuló el 19 de agosto de 2025 dos cargos contra cada una de las acusadas, quienes fueron ingresadas en una institución penal al no prestar la fianza de $1 millón que les impuso la jueza Valery Téllez Téllez en la vista de Regla 6.

Posteriormente, los casos fueron separados, por lo que las acusadas enfrentaron la etapa de vista preliminar de manera individual. Los procesos se extendieron durante tres días en ambos casos y culminaron con una determinación de causa probable para juicio.