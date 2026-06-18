Amiga de Anthonieska Avilés ofrece fuerte declaración con videos y fotos

Aibonito - Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole

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Por primera vez, Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, quien se ha descrito como la mejor amiga de Anthonieska Avilés Cabrera, declaró haber visto el momento en que la joven se limpió la sangre de las manos y el cuello tras una trifulca en el desvío Roberto Colón, en el municipio de Aibonito.

La testigo número 11 del Ministerio Público compareció al Tribunal de Aibonito para declarar en el juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, madre de Avilés Cabrera y coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025.

Tanto Cabrera Rivera como Avilés Cabrera enfrentan dos cargos cada una por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, principalmente con el uso y/o portación de un arma blanca, según la acusación presentada por la Fiscalía de Aibonito.

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Durante el undécimo día del juicio ante el juez Luis S. Barreto Altieri, Figueroa Arroyo, de 18 años, quien ya había declarado en la vista preliminar, ofreció esta tarde detalles que no había mencionado previamente sobre los hechos ocurridos la noche del asesinato.

Mientras ofrecía su testimonio, la madre de la víctima, Lisandra “Lisa” Rosario, rompió en llanto en sala, visiblemente afectada. En contraste, la acusada permaneció inmóvil, observando fijamente el testimonio de la testigo desde la banca de la defensa.

Figueroa Arroyo testificó que conocía a Pratts Rosario desde la niñez, pues ambas estudiaban juntas. No obstante, explicó que no mantenía comunicación con la víctima debido a unos “roces” entre ambas relacionados con prendas de vestir.

“La sentía fría. Estaba muerta”: madre de Gabriela Nicole intentó salvar a su hija Lisandra Rosario declaró en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera.

Entrando de lleno al día del crimen, la testigo se remontó al 10 de agosto de 2025, a las 3:00 p.m., cuando comenzó a prepararse para ir al casco urbano del municipio, donde se celebraba “El Gran Cierre de Verano Municipal” patrocinado por el ayuntamiento.

Acto seguido, describió cómo estaban vestidas tanto ella como Avilés Cabrera y una prima de esta última, un detalle que cobró relevancia porque la Policía señaló que la acusada entregó una ropa distinta a la que presuntamente usó la noche del crimen.

Figueroa Arroyo detalló que vestía un traje negro sin mangas, mientras que Avilés Cabrera llevaba una camisa negra y una falda corta azul oscuro con pliegues, que le llegaba por debajo de la rodilla. Además, describió que usaba chancletas planas y llevaba el cabello suelto.

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Posteriormente, relató cómo llegaron a la plaza pública y permanecieron en los negocios del área, donde compartían y disfrutaban del ambiente. Añadió que, con el paso de los minutos, la situación comenzó a escalar hasta desembocar en discusiones y peleas.

Tras el incidente, acudieron a un negocio llamado El Maestro Liquor Store, donde la testigo aseguró que Avilés Cabrera “se limpió la sangre”. “Tenía sangre en el cuello y en las manos. Se la limpió con un paño”, dijo la testigo a preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto.

Para complementar el relato de Figueroa Arroyo, el Ministerio Público presentó pietaje de las cámaras de seguridad de un establecimiento, donde la testigo aseguró que se observa cómo la coacusada en el caso se está limpiando la sangre tras el incidente.

Señaló que ella es la persona que se observa en el video abrazando a Avilés Cabrera, quien lucía bien alterada. No obstante, precisó que entre las personas captadas en el video también están Cabrera Rivera y su otra hija, Anthiany Avilés Cabrera.

Asimismo, la testigo dijo que, el 10 de agosto, tomó dos fotos con su teléfono que posteriormente imprimió en una farmacia y se las entregó a la Fiscalía. En las imágenes, alegó se observa parte de la ropa que vestía Avilés Cabrera.

1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

En resumen, la primera imagen es un “selfie” de la testigo, donde se observa al fondo unas chancletas plateadas y una falda azul oscuro. Mientras, en la segunda foto figuran la testigo, un hombre y Avilés Cabrera con una camisa de manguillo negra.

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Con estas descripciones, la fiscal sentó las bases para conducir a la testigo a reconocer que parte de la ropa de vestir ocupada en la residencia de la acusada, principalmente la de Avilés Cabrera, no coincidía con la que llevaba puesta el día que ocurrió el asesinato.

“Era esa la camisa, pero las chancletas no. La(s) que ella llevaba eran de color plateado. Esa no era la falda, era más oscura”, dijo Figueroa Arroyo, señalando unas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observa a Avilés Cabrera en un negocio.

Controversia en Regla 109

En un momento dado, antes de que continuara el relato de la testigo, la Fiscalía solicitó que se paralizara la transmisión electrónica, pues haría una petición al amparo de la Regla 109 de Evidencia relacionada a la admisibilidad de una prueba en controversia.

El planteamiento de la Fiscalía al activar la Regla 109 es que parte del testimonio de Figueroa Arroyo evidencia que Cabrera Rivera, presuntamente, conspiró con su hija, incluso, luego de que se cometiera el crimen, un elemento que la defensa ha rechazado completamente.

En resumen, la polémica está en declaraciones hechas por Figueroa Arroyo, quien aseguró que su amiga le confesó que había apuñalado a la víctima. “Me enseña las manos cortadas y me dice: ‘Gaba, Gaba, la apuñalé’... Tenía cortaduras y estaba llena de sangre”, abundó.

Indicó que Avilés Cabrera tenía cortada la mano derecha, lo que coincide con las fotografías que ya mostró el Ministerio Público. “Estaba asustada, como preocupada”, comentó la testigo, quien indicó que su amiga le hizo la admisión antes de montarse en un vehículo que era conducido por Cabrera Rivera.

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“Elvia estaba en el lado del chofer... Nosotras estábamos en la acera y Elvia estaba al otro lado”, indicó la testigo, antes de adentrarse en otras declaraciones que también provocaron controversia en sala y que requirieron la salida temporal del jurado.

Con esto, Figueroa Arroyo se refirió a una conversación que, alegó, tuvo con Avilés Cabrera mediante la red social TikTok la madrugada del 11 de agosto de 2025, luego de enterarse que Pratts Rosario había fallecido en la sala de emergencias del hospital Menonita.

“Yo le puse: ‘ya sabes’, y ella me puso: ‘tú simplemente vas a hacer lo que mami te diga’. Yo me refería a si ya sabía que Lela había fallecido. Ella me puso: ‘tú vas a hacer lo que mami te diga, tú shh’. (Yo entendí que me quiso decir) que yo me callara la boca”, subrayó.

“Le escribo: ‘Pero, ¿y tú?’. Me puso: ‘Tú simplemente vas a hacer lo que mami te diga’. (Yo entendí) que me iban a mandar a decir lo que ellas querían que yo dijera”, agregó la testigo.

Barreto Altieri no resolvió sobre la controversia, sino que escuchó a ambas partes y dijo que resolvería el asunto en la próxima vista, pautada para el miércoles.

Movida inesperada en el juicio contra Elvia Cabrera La defensa de Elvia no cuestionó a la analista del Instituto de Ciencias Forense, Viviana Meléndez Vázquez.

“Hay una excepción a la prueba de referencia, que habla cuando un tercero se sienta a declarar sobre admisiones de un coconspirador o acusado y eso era lo que estábamos ventilando: la admisibilidad de esas manifestaciones que le hace Anthonieska a Gabriela y el contenido de la conversación a través de la red social TikTok”, precisó Rubio Barreto.

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Por su parte, la licenciada Mayra López Mulero, representante legal de la acusada, indicó a la prensa que “el Ministerio Público se está arreguindando de un clavo caliente en ausencia de prueba después de haber anunciado al país que su evidencia era contundente y que estaba probado”.

Asimismo, enfatizó que el Ministerio Público quiere utilizar las declaraciones que presuntamente hizo Avilés Cabrera en contra de su representada, en clara violación al derecho a la confrontación.