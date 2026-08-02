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Donald Trump afirma que sus aliados de Oriente Medio han llegado a un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán

El presidente también dijo que esto llevaría a suspender los nuevos ataques

2 de agosto de 2026 - 11:16 PM

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El presidente Donald Trump junto al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, durante la visita de este a la Casa Blanca. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El presidente Donald Trump afirmó el sábado por la noche en una publicación en las redes sociales que los aliados de Oriente Medio han acordado los términos de un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y señaló que, por el momento, no ordenaría nuevos ataques en este conflicto que ya dura cinco meses.

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Trump añadió que el acuerdo que se está gestando “incluiría la APERTURA INMEDIATA, COMPLETA Y TOTAL DEL ESTRECHO DE ORMUZ, así como el fin de la amenaza nuclear de Irán”.

“A raíz de esta petición, he accedido, en beneficio del MUNDO y, del mismo modo, de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, a cancelar el ataque, siempre y cuando se pueda llegar rápidamente a un ACUERDO”, afirmó Trump.

Añadió que Israel ha aceptado sumarse al compromiso de Estados Unidos de intentar cerrar el acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra.

El sábado por la mañana, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, líder de facto del reino, expresó en una conversación telefónica con Trump su preocupación por la posible escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, según una persona al corriente de la conversación entre ambos líderes.

El debate, del que informó por primera vez el medio de comunicación Axios, tuvo lugar mientras Trump sopesaba la posibilidad de lanzar nuevos ataques contra Irán.

Según una persona que conoce el contenido de la conversación, pero que no está autorizada a hacer declaraciones públicas, a los saudíes les preocupa que, si Estados Unidos ataca la infraestructura energética de Irán o lleva a cabo ataques a gran escala contra otras infraestructuras clave, Teherán pueda responder lanzando ataques contra la infraestructura energética del reino y de otros países del Golfo.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

Según esta persona, durante la llamada del sábado, el príncipe heredero pidió a Trump que le aclarara qué nuevas medidas está barajando tomar contra Irán.

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y pidió permanecer en el anonimato, confirmó que los líderes hablaron el sábado, pero no dio ningún detalle sobre el contenido de su conversación.

A principios de esta semana, Arabia Saudí se unió a Estados Unidos en los ataques contra múltiples instalaciones logísticas y de armamento utilizadas por milicias respaldadas por Irán en Irak, pero ha estado instando a Estados Unidos e Irán a que vuelvan a la mesa de negociaciones para encontrar una solución definitiva al conflicto, que ya dura cinco meses.

El príncipe heredero también envió el miércoles a su hermano, el ministro de Defensa saudí Khalid bin Salman, a Washington para mantener reuniones por separado con Trump y el vicepresidente JD Vance con el fin de debatir la estrategia respecto a Irán.

Además, Trump se reunió el martes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en lo que fue su primer encuentro presencial desde el inicio de la guerra en febrero. El líder israelí ha instado a Trump a que continúe con la guerra contra Irán.

Para Trump y su partido, hay mucho en juego si la intervención militar estadounidense continúa, ya que el conflicto —que no cuenta con el apoyo de muchos estadounidenses— ha sacudido la economía mundial a solo unos meses de las cruciales elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

El presidente se ha comprometido a tomar medidas de represalia después de que, a principios de esta semana, el ejército estadounidense frustrara un ataque sorpresa de Irán contra una base estadounidense en Jordania.

Trump había declarado a los periodistas el viernes que «solo queremos ganar» en Irán y afirmó que EE. UU. golpeará a Irán «con toda dureza» hasta que ya no puedan más. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó su frustración por el hecho de que Teherán hubiera firmado el mes pasado un memorándum de entendimiento con EE. EE. UU. sobre una tregua, pero que luego, rápidamente, «lo incumpliera, disparara contra buques mercantes y matara a soldados estadounidenses».

El sábado, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas alertas de seguridad dirigidas a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en diez países de la región, instándoles a extremar la precaución debido a la escalada de tensiones con Irán.

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Breaking NewsConflicto con IránDonald Trump
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