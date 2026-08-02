Donald Trump insiste en que los daños en el estanque reflectante de Washington fueron causados por vándalos

Washington— El presidente Donald Trump criticó duramente el sábado la valoración de la fiscal federal Jeanine Pirro, según la cual los daños en el estanque reflectante del monumento a Lincoln se debieron a una construcción deficiente y no fueron obra de vándalos, como él sostiene.

En un escrito judicial presentado el viernes, la oficina de Pirro solicitó que se retiraran los cargos penales contra un exdeportista olímpico, David Hearn, a quien se había acusado de dañar deliberadamente el estanque tras su renovación con motivo de la celebración del 250.º aniversario de la independencia del país el mes pasado.

En una publicación en las redes sociales, el mandatario reconoció que “podría haber habido alguna dificultad por parte del contratista” en la instalación del nuevo revestimiento del estanque. Sin embargo, sigue insistiendo en que “¡el daño principal lo causaron los VÁNDALOS!“.

El exatleta de remo olímpico David Hearn, a la izquierda, escucha mientras su abogado, Norman Eisen, a la derecha, habla tras declararse inocente de los presuntos daños causados al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el jueves 9 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.) (Rod Lamkey)

“No estoy en absoluto de acuerdo con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, en lo que respecta al estanque reflectante”, añadió Trump en su publicación.

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La desestimación supuso un vergonzoso revés para un Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) que había repetido las afirmaciones de Trump y había presentado el caso como una forma de exigir responsabilidades por los daños causados a un monumento emblemático de Washington, un proyecto personal del presidente. El presidente, sin aportar nuevas pruebas claras, siguió alegando el sábado que la mayor parte de los daños al estanque fueron causados por vándalos.

En su escrito judicial de 20 páginas hecho público el viernes, los abogados del Gobierno señalaron que los documentos adicionales facilitados por el Departamento del Interior desde la presentación de la acusación formal contra Hearn demuestran que los daños se debieron a una instalación defectuosa por parte de un contratista, así como a «la prisa por completar el proyecto antes de los actos relacionados con la celebración de America 250 en las semanas en torno al Día de la Independencia de 2026».

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln, visto desde el Monumento a Washington, el viernes 31 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein)

Además, una inspección visual reciente reveló daños en todo el estanque, incluso en el centro, donde, según la fiscalía, es poco probable que un vándalo hubiera intentado arrancar el revestimiento.

A Hearn, exdeportista olímpico de piragüismo, se le acusó de arrancar un trozo cuadrado de 2 pies del revestimiento de la piscina.

“A la luz de toda esta información recién descubierta, resulta difícil atribuir al vandalismo los daños generalizados que ha sufrido el estanque reflectante, y mucho menos demostrar ese hecho más allá de toda duda razonable”, afirmó Pirro, nombrada por Trump, en su escrito, en el que solicitó a un juez que desestimara formalmente el caso.

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En el escrito judicial, Pirro también culpó al Ministerio del Interior por facilitar “información incompleta al inicio del caso”.

El equipo jurídico de Hearn criticó el sábado a Trump y a Pirro, y afirmó que estaba valorando la posibilidad de interponer “recursos legales” en nombre de su cliente.

“Trump está enfadado con Pirro porque finalmente admitió lo que dejamos claro en nuestros escritos judiciales desde el principio: la chapucera renovación de Trump fue la responsable del daño, no Davey Hearn”, indicó el equipo legal en un comunicado. “Sin embargo, su afirmación de que ella y su oficina fueron engañadas previamente por el Ministerio del Interior es una tontería. Inmediatamente después de la lectura de los cargos, nuestras mociones demostraron repetidamente que la culpa de los fallos del estanque reflectante era de la administración, no de Davey”.

Unos trabajadores instalan fuegos artificiales a lo largo del borde del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, con vistas a la celebración del 4 de julio «America 250» en el National Mall, el jueves 2 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nathan Howard) (Nathan Howard)

Trump también publicó el sábado un vídeo de casi cuatro minutos que parece haber sido grabado por una cámara de seguridad, en el que se ve a tres personas con las manos en el estanque, una de ellas durante un tiempo prolongado.

El presidente afirmó que el vídeo muestra que “¡se está cortando material con un cuchillo o un cúter, para que todo el mundo lo vea!“.

A juzgar por el vídeo, que parece haber sido grabado desde cierta distancia, no queda claro que se haya producido ningún acto de vandalismo. También se ve a unos trabajadores de pie cerca y no parecen darse cuenta de que hay personas metiendo las manos en el agua.

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En mayo, Trump anunció sus planes para embellecer el estanque reflectante esta primavera. La empresa Atlantic Industrial Coatings, con sede en Virginia, recibió un contrato sin licitación por valor de $14.7 millones para repintar e impermeabilizar el suelo de hormigón del estanque.

Hasta el momento, la empresa no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Se vació el agua del estanque y el mandatario ordenó que se pintara el fondo con lo que denominó “el azul de la bandera estadounidense”.

El Monumento a Washington, detrás del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, se ve detrás de una cerca de malla metálica el jueves 25 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Carolyn Kaster) (Carolyn Kaster)

Sin embargo, surgieron problemas a los pocos días de finalizar el proyecto, cuando empezaron a desprenderse trozos del nuevo revestimiento.

Trump culpó de inmediato al vandalismo. Y el Servicio de Parques Nacionales denunció ante la Policía de Parques de Estados Unidos un incidente ocurrido el 9 de junio en el que afirmó que el nuevo revestimiento del estanque había sido cortado con un cuchillo afilado o una navaja.