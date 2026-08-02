Donald Trump amenaza con más ataques contra Irán

El Cairo— El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con nuevos ataques contra Irán en un momento en el que Washington está ejerciendo presión para que se reabra el estrecho de Ormuz.

Kuwait afirmó horas más tarde, el sábado, que había respondido a una nueva oleada de ataques con drones procedentes de Irán, y que un petrolero había sido alcanzado en la estratégica ruta marítima.

Por su parte, Israel lanzó una intensa ofensiva contra la Franja de Gaza después de que el grupo insurgente palestino Hamás aceptara desarmarse.

A continuación, las noticias más destacadas de hoy en Oriente Medio:

Estados Unidos amenaza con nuevos ataques contra Irán

En declaraciones a los periodistas durante una reunión con miembros de su Gobierno en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland, Trump afirmó el viernes que “solo queremos ganar” en Irán y dio a entender que esperaba que las medidas militares del Pentágono continuaran durante algún tiempo.

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Afirmó que Estados Unidos golpeará a la República Islámica «muy duro» hasta que ya no puedan más.

Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Teherán de haber firmado el mes pasado un memorándum de entendimiento con Washington para una tregua, que rápidamente “incumplió al disparar contra barcos comerciales y matar a soldados estadounidenses”.

“El presidente Trump no se va a quedar de brazos cruzados y permitir que se produzca este comportamiento terrorista”, señaló Leavitt en un comunicado el viernes por la noche. “Irán seguirá pagando hasta que se sienten a la mesa de una forma que Trump considere significativa”.

1 / 7 | 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. - Planet Labs PBC 1 / 7 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. Planet Labs PBC Compartir

El sábado, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas alertas de seguridad para que los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en diez países de la región extremen las precauciones debido al aumento de las tensiones con Irán.

Las advertencias —que abarcan Baréin, Israel, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos— instaban a los ciudadanos estadounidenses a prepararse ante la posibilidad de cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo y otras interrupciones en los viajes.

Nuevos ataques en Kuwait y contra la navegación

El ejército de Kuwait informó el sábado de que sus fuerzas estaban respondiendo a los ataques con drones lanzados por Irán.

En un comunicado, el general de división Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, señaló que los aviones no tripulados impactaron contra “varias instalaciones vitales”, entre ellas un edificio gubernamental situado en el norte del país. Añadió que no hubo víctimas.

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La Marina británica informó el sábado de que un petrolero había sido alcanzado y de que se había producido otra explosión cerca de otra embarcación en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán. No se registraron víctimas en ninguno de los incidentes, añadió. La agencia Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, en inglés), dependiente del ejército británico, explicó que un proyectil de origen desconocido impactó el viernes en el buque a 11 millas náuticas al noreste de Lima, Omán. El ataque causó daños en la sala de máquinas de la embarcación.

Según la agencia, el sábado se informó de una gran salpicadura y una explosión cerca de otro petrolero que navegaba a 21 millas náuticas al noroeste de la ciudad de Khasab.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Por otra parte, las imágenes satelitales analizadas por The Associated Press muestran que, en los últimos días, parecía estar filtrándose y extendiéndose petróleo crudo desde un petrolero encallado frente a la costa de Omán, cerca de una zona marina protegida.

Irán ha atacado en repetidas ocasiones a buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz sin su autorización, en el marco de su actual conflicto con Estados Unidos.

Israel ataca Gaza tras anuncio del desarme de Hamas

Los intensos ataques israelíes del viernes por la noche y del sábado causaron la muerte de al menos cuatro personas en el centro y el norte de la Franja de Gaza e hirieron a decenas más, según fuentes sanitarias locales.

El ejército israelí afirmó el sábado que había atacado objetivos de Hamás en todo el territorio y desmantelado cinco instalaciones de almacenamiento de Hamas.

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La ofensiva se produjo después de que Hamás confirmara el viernes que depondrá las armas, lo que podría suponer un avance para poner fin a la guerra en Gaza, aunque aún existen grandes obstáculos.

Los palestinos de Gaza —la mayoría de los cuales se encuentran desplazados o viven en campamentos— recibieron la noticia con esperanza y escepticismo. Un conductor de tuk-tuk de 24 años, Abdel Moneim Aboul-Roos, que perdió una pierna en un ataque israelí, declaró a The Associated Press que no le importan las «conversaciones sobre la retirada y el desarme» mientras sigan faltando elementos esenciales como alimentos y medicamentos.

Estados Unidos afirma que no quiere guerra con Irán El gobierno estadounidense parecía pretender frenar la escalada militar con el país iraní tras dos semanas de aumento de las tensiones y al asegurar que privilegia "la disuasión" de una lucha entre las naciones.

Israel no se ha pronunciado oficialmente sobre el acuerdo de Hamás, que forma parte de un alto el fuego negociado por Estados Unidos y anunciado el pasado mes de octubre.

Ese acuerdo exigía que Hamás depusiera las armas y cediera el poder a una administración palestina independiente. Israel deberá retirarse del territorio palestino, donde se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización.

En una publicación en X el viernes, el legislador israelí de extrema derecha Itamar Ben-Gvir calificó el acuerdo de “inaceptable” y afirmó que las muertes en Gaza deben continuar.

“Israel debe ganar”, afirmó.