Fracasa en el Senado de Estados Unidos resolución para frenar la guerra con Irán
La medida buscaba presionar a Donald Trump para que pusiera un fin inmediato al conflicto, que ya está en su quinto mes
30 de julio de 2026 - 7:19 PM
30 de julio de 2026 - 7:19 PM
Washington- Una resolución del Senado de Estados Unidos que buscaba presionar al presidente, Donald Trump, para que pusiera fin a la guerra de Irán fracasó este jueves por una cerrada votación de 49 a 50.
La llamada Resolución de Poderes de Guerra busca frenar las hostilidades en Irán porque no tienen autorización del Congreso, pero la iniciativa tiene carácter eminentemente simbólico dado que Trump tiene autoridad para vetarla.
Si bien tres senadores de la mayoría republicana - Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul - votaron con la oposición demócrata a favor de la resolución, el demócrata John Fetterman se unió a los republicanos para derrotarla.
Además, el republicano Mitch McConnell se ausentó de la votación dado que se sigue recuperando en el hospital de una caída que sufrió en junio pasado.
Trump decidió el viernes pasado frenar los bombardeos contra Irán para intentar negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra, pero Estados Unidos retomó el miércoles la ofensiva contra la República Islámica en respuesta a los ataques iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Medio.
La guerra comenzó el pasado 28 de febrero y la legislación estadounidense establece que la Casa Blanca dispone de 60 días para solicitar al Congreso autorización para continuar las hostilidades.
Sin embargo, existe un debate al respecto, ya que Trump dio por finalizadas las hostilidades con el alto el fuego decretado en abril y considera que el plazo debería empezar a contar este mes de julio, cuando se rompió el memorando firmado entre Washington y Teherán en junio.
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