Bernie Sanders pide salida de Graham Platner de carrera al Senado por Maine tras acusación de agresión sexual

El senador Bernie Sanders se convirtió este martes en el legislador más reciente y notable en retirar su apoyo al candidato demócrata al Senado federal por Maine, Graham Platner, tras una acusación de agresión sexual, sumándose a un creciente coro de llamados para que se retire mientras los líderes del partido intentan determinar los próximos pasos.

Sanders, independiente de Vermont que se reúne en bancada con los demócratas, había respaldado durante mucho tiempo a Platner en la contienda de alto riesgo contra la senadora republicana Susan Collins, pero dijo en un comunicado que habló con el candidato y que, “a la luz de estas acusaciones muy serias, le he recomendado que se haga a un lado”.

Platner, quien niega la acusación, no ha atendido la ola de llamados para renunciar como candidato. En cambio, publicó un video el lunes en el que dijo que está considerando los próximos pasos de su campaña, mientras cancelaba eventos tipo asamblea comunitaria.

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Platner publicó el video después de reportes de que una mujer que anteriormente salió con el candidato primerizo dijo que él, estando borracho, la obligó a tener relaciones sexuales después de que ella le pidió que se detuviera.

La acusación es la más reciente en una serie de controversias que Platner ha enfrentado —y hasta ahora superado— desde que el criador de ostras y veterano de la Infantería de Marina entró en la contienda. Pero la gravedad de la denuncia de agresión ha puesto en riesgo la contienda en Maine —y la capacidad de los demócratas de ganar el control del Senado—, con incluso algunos de sus más firmes simpatizantes cuestionando si Platner debe continuar su campaña.

Una votante de Platner está “destrozada”

Joanie Monteith, una apasionada simpatizante del pueblo de York, en el sur de Maine, quien organizó en marzo una noche de trivia sobre Platner, dijo entre lágrimas el martes que estaba “entumecida” y “destrozada” por la noticia. Estaba esperando otra declaración pública de Platner antes de tomar una decisión sobre si podía seguir apoyándolo.

“Estoy llorando. Estoy entumecida y estoy esperando a ver qué tiene que decir Graham. Estoy tratando de no ser parte de este juicio público. Y estoy destrozada. Y estoy destrozada por él y por su esposa”.

Añadió que cree que las acusaciones son serias.

“No voy a culpar a una víctima. Porque si esto es cierto, me siento muy mal por la mujer”, dijo. “Simplemente uno no sabe cómo sentirse”.

Jenny Racicot, quien vive en Maine, dijo a Politico que Platner entró a su casa en 2021 mientras estaba borracho y la agredió. Racicot dijo que había tenido una relación intermitente con Platner, pero que cortó contacto con él después de esa noche y le dijo que el incidente no fue consensual. En una entrevista con CNN el lunes por la noche, dijo que optó por no resistirse por temor a que Platner, exmarine, se tornara más violento.

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Otra votante de Maine, Lee Holman, dijo que quiere que Platner permanezca en la contienda.

“Siento que el pueblo de Maine ya se expresó”, dijo la demócrata. “Si querían a Janet Mills, pudieron haber votado por ella”.

Dijo que la acusación contra Platner podría ser legítima, pero cuestiona el momento en que surge. Los demócratas, añadió, pueden apresurarse demasiado a “tirar el bebé con el agua sucia” al pedir la renuncia de políticos que enfrentan acusaciones.

“Cada vez que creemos que tenemos una oportunidad de recuperar nuestra democracia, algo se interpone”, dijo.

Reemplazar a Platner podría dividir aún más a los demócratas

La presión para que Platner se retire de la contienda al Senado solo ha aumentado debido a los plazos cortos que permite la ley de Maine para reemplazar candidatos en elecciones generales. No existe un mecanismo para que los demócratas retiren a Platner de la papeleta, lo que significa que Platner primero debe optar por abandonar la elección general antes de que se pueda seleccionar un reemplazo. La fecha límite para retirarse es el 13 de julio a las 5:00 p.m.

Quién debería reemplazar a Platner si se retira ya parecía estar dividiendo aún más a los demócratas. Algunos argumentaron que el próximo demócrata debería replicar el mensaje progresista de Platner, señalando su éxito al movilizar votantes en todo el estado. Otros advirtieron que tener vínculos con Platner solo condenaría una campaña que ya enfrenta una cuesta arriba contra Collins.

Joe Baldacci, senador estatal demócrata, dijo que le preocupa lo que las acusaciones más recientes harán al entusiasmo electoral generado durante el último año.

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“Creo que la principal preocupación, incluso con un candidato nominado, un nuevo reemplazo, es que esa persona va a comenzar en una posición muy desventajosa”, añadió Baldacci.

La gobernadora Janet Mills, quien buscó la nominación demócrata pero se retiró antes de la primaria del 9 de junio, podría ser considerada como nominada. Mills contaba con el apoyo del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pero abandonó su campaña diciendo que no podía recaudar el dinero necesario para competir.

Otro posible reemplazo es Troy Jackson, expresidente del Senado estatal de Maine, quien se postuló sin éxito a principios de este año para la nominación demócrata a la gobernación con el respaldo de Platner y Sanders.

Aunque no ha dicho públicamente que se postularía para el escaño senatorial de Maine, el representante federal Ro Khanna mencionó su nombre como alguien que defiende los “valores progresistas” después de que el demócrata de California retiró su apoyo a Platner.

Otros nombres incluyen a Nirav Shah, exdirector del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine. Shah quedó en segundo lugar en la primaria demócrata para la gobernación de Maine este año, donde era considerado más moderado en comparación con Jackson.

En un comunicado el martes, Shah dijo que está “evaluando” si debe entrar en la contienda en caso de que Platner se haga a un lado.