Demócrata Graham Platner gana la primaria en Maine y enfrentará a Susan Collins por el Senado

Graham Platner ganó la primaria demócrata de Maine para el Senado de Estados Unidos el martes, estableciendo una carrera de alto riesgo contra la senadora republicana Susan Collins.

Platner, criador de ostras y veterano de combate, tiene poca experiencia política, pero ha atraído a cientos de personas a sus mítines por todo el estado. También se ha enfrentado a una serie de polémicas que han sido el centro de los ataques de sus rivales. Desde que entró en la carrera, Platner ha subrayado la importancia de creer en la redención de quienes, como él, han cometido errores pero ahora trabajan para ser mejores personas.

“Si crees, como yo, que podemos cambiar nuestra política y cambiar nuestro país, entonces también debes creer que la gente puede cambiar”, dijo Platner durante su discurso de aceptación en Blue Hill, un pueblo rural donde nació. “Y la razón por la que creo eso es porque lo he vivido”.

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Los demócratas ven Maine como una gran oportunidad para dar la vuelta a un escaño republicano. Es el único estado con una carrera senatorial competitiva donde los votantes apoyaron a la demócrata Kamala Harris frente a Donald Trump en 2024. Collins es la única senadora republicana de Nueva Inglaterra.

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Platner, un progresista que contó con el apoyo inicial del senador Bernie Sanders, ha dicho que planea centrarse en cuestiones económicas como la vivienda y la sanidad.

“Cualquiera de los que se sientan defraudados, o decepcionados, o desilusionados, es mi trabajo ganarme su confianza, su fe y su apoyo, y dedicaré cada día de esta campaña, y si tengo el privilegio, cada día en el Senado de los Estados Unidos a hacer exactamente eso”, dijo Platner.

Los votantes de Maine también eligieron a los candidatos a gobernador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las primarias demócratas para gobernador y para el 2º Distrito del Congreso se decidirán mediante votación por orden de preferencia, un proceso que puede durar más de una semana, después de que ningún candidato obtuviera la mayoría el martes.

Platner tacha a Collins de “débil”

Tras dar las gracias a sus seguidores por ayudarle a conseguir la nominación demócrata, Platner pasó rápidamente a atacar a Collins, atrayendo abucheos y maltratos del público de Blue Hill.

Collins no tuvo oposición en las primarias republicanas de Maine del martes. Esto significa que el duelo entre Platner y Collins enfrentará a un progresista sin experiencia en altos cargos con uno de los legisladores más poderosos del Senado y uno de los pocos republicanos moderados que quedan.

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“Susan Collins nunca ha conocido una guerra que no le gustara, lleva apoyando guerras interminables desde que era adolescente, y lo sé, tuve que luchar en dos de ellas”, dijo Platner, veterano de la Infantería de Marina y del Ejército de Estados Unidos. “Usted y sus amigos se beneficiaron, y mis amigos murieron”.

También criticó a Collins por votar junto a Trump, en particular señalando que ella fue un voto clave en la votación a favor de poner jueces conservadores en la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Se ha vuelto tan débil y corrupta como la clase dirigente a la que ahora sirve”, dijo Platner, señalando que Collins prometió una vez servir sólo dos mandatos, pero ha estado en el cargo durante décadas.

Elegida por primera vez en 1996, Collins ha dicho que su experiencia y su posición clave como presidenta de la poderosa comisión de apropiaciones son dos razones para enviarla de nuevo al Senado.

Platner dinamizó a los votantes demócratas

Platner, de 41 años, ha centrado su campaña en la lucha contra los altos costes que, según él, mantienen a raya a la clase media, y ha dicho que se presentó a las elecciones para centrarse en la desigualdad de ingresos.

Su trayectoria ha generado reiteradas críticas tanto de la derecha como de la izquierda.

El año pasado salieron a la luz antiguos comentarios en Internet de Platner en los que parecía respaldar la violencia política, desestimar las violaciones en el ejército y criticar a los agentes de policía y a la América rural. Platner se disculpó por los comentarios y dijo que cuando los escribió sufría estrés postraumático y depresión.

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También se ha enfrentado a preguntas sobre un tatuaje de una calavera con huesos cruzados reconocido como símbolo nazi. Platner dijo que se hizo el tatuaje en el pecho durante una noche de copas mientras estaba de permiso en Croacia. Ha mantenido que hasta hace poco no era consciente de que la imagen se había asociado con los nazis, y desde entonces ha cubierto el tatuaje con un diseño diferente. Una antigua novia declaró al New York Times que sí lo sabía.

Más recientemente, se puso a la defensiva ante las informaciones de que había intercambiado mensajes de texto sexualmente explícitos con varias mujeres mientras estaba casado. Platner no ha negado directamente la existencia de los mensajes, sino que ha criticado a la asesora que habló con los medios de comunicación y les ha acusado de difundir cotilleos.

El New York Times informó la semana pasada sobre sus relaciones con novias anteriores, algunas de las cuales le veían con buenos ojos y otras le describían como volátil e insultante. Una mujer dijo que Platner le retorció el brazo durante una discusión y la encerró en una habitación. La campaña de Platner refutó la acusación.

Annette Babcock, que es de Sullivan, la ciudad natal de Platner, dijo que se ha reunido con él unas cuantas veces y le gusta que no sea un político establecido. Sus recientes polémicas no la disuadieron de apoyarle el martes.

“Los republicanos no tienen mucha altura moral en la que pararse cuando lo critican por lo que ha hecho cuando (el presidente Donald) Trump es un delincuente convicto”, dijo.

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El gobernador demócrata y el segundo distrito de la Cámara se decidirán por elección de rango

En la carrera por la gobernación y el 2º Distrito del Congreso, ningún candidato demócrata obtuvo la mayoría de los votos el martes, por lo que la carrera irá a una segunda vuelta clasificada.

Los demócratas están eligiendo candidatos a gobernador entre la Secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows; el ex Presidente del Senado de Maine, Troy Jackson; la ex Presidenta de la Cámara de Representantes de Maine, Hannah Pingree; el ejecutivo del sector energético Angus King III; y el exdirector del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Maine, Nirav Shah.

En el 2º distrito electoral, el ex secretario de Estado de Maine Matt Dunlap, el senador estatal Joe Baldacci, el ex candidato al Senado de Estados Unidos Jordan Wood y la trabajadora social Paige Loud están en la papeleta por los demócratas. El ganador se enfrentará al exgobernador Paul LePage, aliado de Trump.